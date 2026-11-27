El Gobierno destinará RD$402.4 millones al subsidio de los combustibles durante la semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre, para mantener sin variación los precios de las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP), entre otros carburantes de consumo masivo.

Precios de los combustibles del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2026

Combustible Precio Variación Gasolina prémium RD$362.10 Sin variación Gasolina regular RD$317.50 Sin variación Gasoil regular RD$270.80 Sin variación Gasoil óptimo RD$322.10 Sin variación Avtur RD$275.93 Baja RD$27.73 Kerosene RD$312.90 Baja RD$29.60 Fuel oil número 6 RD$162.72 Baja RD$4.15 Fuel oil 1 % de azufre . RD$202.24 Baja RD$5.54 GLP RD$135.20 Sin variación Gas natural RD$43.97 por m³ . Sin variación

Con esta nueva asignación, los recursos destinados a subsidiar los combustibles durante 2026 ascienden a RD$46,145 millones, según informó el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

La decisión se produce pocos días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendara a República Dominicana reducir el costo de los subsidios a los combustibles y la electricidad, reformar los mecanismos de fijación de precios y dirigir las ayudas hacia los grupos de menores ingresos.

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El organismo considera que los subsidios generalizados representan una presión para las finanzas públicas y limitan los recursos disponibles para inversiones y programas sociales.

El FMI pide reformar los subsidios y focalizar las ayudas

La misión del FMI visita Banco Central

En su declaración final correspondiente a la consulta del Artículo IV de 2026, publicada el 23 de noviembre, el FMI señaló que avanzar en las reformas de los subsidios a los combustibles y la electricidad sigue siendo una prioridad para crear espacio fiscal destinado al gasto social y de capital.

Entre sus recomendaciones figura establecer un mecanismo automático de fijación de los precios de los combustibles y mejorar la focalización de las ayudas para proteger a los sectores más vulnerables.

La propuesta no supone eliminar la protección a los consumidores de menores ingresos, sino modificar el esquema de subsidios generalizados, que también beneficia a hogares y empresas con mayor capacidad económica y consumo de carburantes.

El planteamiento del organismo internacional introduce un debate sobre la sostenibilidad de una política que demanda importantes recursos del presupuesto público, especialmente cuando el país enfrenta presiones sobre el déficit fiscal y las necesidades de financiamiento del Estado.

El congelamiento tiene un límite de RD$1,500 millones semanales

Mientras se discuten las recomendaciones del FMI, el Gobierno mantiene su política de congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 7 de enero de 2027, siempre que el subsidio semanal necesario para evitar trasladar íntegramente las variaciones internacionales a los consumidores no supere los RD$1,500 millones.

Para la semana que comienza el 28 de noviembre, el Estado subsidiará cada galón de gasoil regular con RD$57.75, el de gasoil óptimo con RD$28.00 y el de GLP con RD$46.95.

La medida procura contener el impacto de los precios internacionales sobre el transporte, las actividades productivas y el presupuesto de los hogares.

Avtur y kerosene registran las mayores reducciones

Mientras las gasolinas, los dos tipos de gasoil y el GLP conservarán sus precios, otros derivados del petróleo experimentarán reducciones durante el período anunciado.

El kerosene bajará RD$29.60 por galón y se venderá a RD$312.90, mientras que el avtur disminuirá RD$27.73, para comercializarse a RD$275.93.

El fuel oil número 6 tendrá una reducción de RD$4.15, hasta RD$162.72 por galón, y el fuel oil 1 % de azufre bajará RD$5.54, para situarse en RD$202.24.

Las tensiones internacionales mantienen la incertidumbre petrolera

La evolución de los precios locales también está vinculada a las fluctuaciones del mercado internacional, expuesto a las tensiones geopolíticas y a los riesgos que afectan el suministro de petróleo.

Los acontecimientos en Oriente Medio y las tensiones relacionadas con las instalaciones energéticas y las rutas internacionales de transporte mantienen la atención sobre el comportamiento de los principales indicadores del mercado petrolero.

Para República Dominicana, importadora de combustibles, esas variaciones representan un factor de presión sobre los costos internos y las cuentas públicas cuando el Gobierno decide absorber parte de los incrementos mediante subsidios.

El MICM informó que la tasa de cambio promedio semanal utilizada para calcular los precios fue de RD$60.21 por dólar, conforme a las publicaciones diarias del Banco Central.

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