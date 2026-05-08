El Gobierno dominicano sostiene su protección a la economía familiar con un subsidio de RD$ 1,657.0 millones, en una semana donde el WTI supera los US$ 102 y el Brent registra sus precios más altos desde la guerra en Ucrania, impulsados por el conflicto Irán-Ormuz.

El Ministerio de Industria Comercio y Mipymes (MICM) indicó que se congelan la Gasolina Premium, la Gasolina Regular, el Gasoil Regular, el Gasoil Óptimo y el GLP, con el Estado dominicano absorbiendo el impacto de un mercado internacional que acumula alzas de hasta 72 % en lo que va del año.

Los precios de los principales combustibles se mantendrán sin variación durante la semana del 9 al 15 de mayo.

1 de 1 | El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que mantendrá sin variación los precios de la gasolina premium y regular, el gasoil regular y óptimo, y el GLP, mientras el Estado dominicano asume el impacto del alza internacional de los combustibles, que acumula incrementos de hasta 72 % en lo que va de año.

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