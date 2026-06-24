El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aseguró que las autoridades y los distintos actores del sistema eléctrico han estado implementando las recomendaciones surgidas tras el apagón nacional ocurrido en febrero, con el objetivo de fortalecer la estabilidad y resiliencia del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

Santos explicó que, además del diálogo permanente entre las instituciones y empresas del sector, se han venido adoptando medidas concretas para robustecer el sistema y mejorar la coordinación operativa.

"Todas las reuniones han servido para ir tomando medidas, porque esto es una combinación de competitividad, pero también de hacer cada vez más fuerte el sistema", afirmó el funcionario.

El ministro señaló que la coordinación entre los actores del sector se ha intensificado mediante encuentros periódicos, pautados para el tercer miércoles de cada mes, lo que, a su juicio, contribuirá a construir un sistema eléctrico más resiliente.

Al ser consultado sobre los avances alcanzados desde el apagón y las metas trazadas, Santos indicó que se está trabajando para mitigar todos los aspectos identificados en el informe técnico elaborado tras el evento, sin mencionar cuáles son.

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El informe técnico sobre el apagón registrado el pasado 23 de febrero señaló que, al momento del evento, el sistema eléctrico operaba en condiciones normales, con una generación sincronizada de 2,836.83 megavatios (MW) y una demanda abastecida de 2,667.05 MW, lo que representaba una reserva operativa de 169.78 MW, equivalente al 6.4 %, mientras la frecuencia del sistema se mantenía dentro de los parámetros establecidos.

El informe destaca que los sistemas de protección y control instalados en los últimos años actuaron correctamente, permitiendo despejar la falla y limitar el alcance del evento, lo que facilitó la recuperación progresiva del servicio sin que se registraran daños permanentes en los activos del sistema eléctrico.

Como resultado del análisis, el informe establece la aceleración de acciones correctivas y mejoras operativas que ya se encuentran en ejecución o en proceso de implementación.

"Los actores del sistema han ido trabajando en las medidas y recomendaciones que se han realizado y se le está dando un seguimiento estricto a estas decisiones", sostuvo.

Acelerar medidas de mejora y correctivos

El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI) anunció en marzo del 2026 mejoras operativas y correctivos en el sistema, al tiempo que acelerará los procesos orientados a fortalecer la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Asimismo, dio a conocer la creación de un comité de seguimiento a las medidas definidas, que deberá reunirse el tercer miércoles de cada mes, para dar seguimiento a las medidas definidas, así como la implementación de los correctivos en los tiempos estipulados en el informe.

Integrantes del comité de seguimiento del sistema eléctrico

El comité encargado de supervisar la implementación de los correctivos estará conformado por representantes de las siguientes instituciones y empresas:

Ministerio de Energía y Minas.

Superintendencia de Electricidad.

Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.

Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana.

Edenorte.

Edesur.

Edeeste.

Central Termoeléctrica Punta Catalina.

Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana.

Generadores privados y estatales del sistema eléctrico nacional.

Karla Alcántara Abanderada por los viajes, postres y animales. Ha cursado diplomados sobre periodismo económico impartido por el Banco Central, periodismo de investigación por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, finanzas por el Ministerio de Hacienda y turismo gastronómico por la Organización Internacional Italo-Dominicano. Ver más