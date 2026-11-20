El retorno de la inflación dominicana al rango meta de 4 % ± 1 % al cierre de 2026 dependerá, entre otros factores, del comportamiento de los precios de los combustibles, afectados por la situación geopolítica internacional y los conflictos bélicos, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La previsión fue presentada por Michael Perks, jefe de la misión del FMI que visitó República Dominicana del 11 al 20 de noviembre para realizar la evaluación correspondiente al Artículo IV. Al concluir los encuentros con autoridades, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil, el organismo señaló que las presiones externas siguen siendo un factor de riesgo para la evolución de los precios.

La advertencia se produce en un contexto en el que el Banco Central aumentó en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria (TPM) en septiembre. Perks consideró acertada esa decisión y sostuvo que la institución está preparada para responder si se intensifican las presiones inflacionarias originadas por factores externos.

El representante del organismo no presentó en el comunicado un nuevo pronóstico sobre la magnitud de esas posibles presiones, pero vinculó el cumplimiento de la meta de inflación con la evolución de los combustibles y el escenario internacional.

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FMI respalda decisión de política monetaria

Durante la reunión de cierre de la misión con el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, Perks valoró la postura de la política monetaria dominicana y el aumento de la tasa de referencia aplicado en septiembre.

La tasa de política monetaria es uno de los instrumentos que utiliza el Banco Central para incidir sobre las condiciones de financiamiento y la demanda de bienes y servicios, con el propósito de mantener la inflación dentro de los niveles establecidos como objetivo.

El jefe de la misión también señaló que el Banco Central está en condiciones de reaccionar ante un eventual incremento de las presiones sobre los precios. Sin embargo, el comunicado no detalla qué medidas adicionales podría adoptar la institución ni bajo cuáles circunstancias específicas.

Combustibles y contexto internacional mantienen presión sobre los precios

El FMI atribuyó parte de la incertidumbre sobre la inflación a los precios de los combustibles, que han estado expuestos a las tensiones geopolíticas y los conflictos bélicos.

La evolución de estos productos representa un factor relevante para las perspectivas inflacionarias, aunque el organismo no cuantificó en su comunicación cuánto podrían incidir en el índice de precios al consumidor al cierre del año.

En cuanto al desempeño general de la economía, Perks proyectó que República Dominicana crecerá alrededor de un 4.6 % en 2026, pese a los choques externos registrados durante el año.

El organismo también valoró la capitalización y rentabilidad del sistema financiero dominicano, así como el compromiso del Banco Central con el régimen de cambio flotante y la publicación trimestral de su Informe de Política Monetaria.

Por su parte, Valdez Albizu destacó los fundamentos de la economía dominicana, el dinamismo de los sectores productivos y los flujos de capital extranjero. El gobernador expresó confianza en la capacidad del país para enfrentar las condiciones adversas del entorno internacional.

La misión del FMI estuvo encabezada por Perks e integrada por los economistas Nathaniel Arnold, Rasool Zandvakil e Ilya Stepanov, además de Gerardo Peraza, representante residente del organismo en Centroamérica.

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