Muchos usuarios se preguntan este sábado 9 de mayo: ¿por qué no funcionan los pagos vía aplicaciones?, ¿se cayó el sistema del banco? o ¿por qué no funciona el sistema de transferencias?
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informó que el servicio de Pagos al Instante BCRD no estará disponible este sábado 9 de mayo de 2026, desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche, debido a un ejercicio mundial de continuidad de negocio que realizará la Corporación SWIFT.
Por esta razón, quienes intenten realizar transferencias inmediatas o pagos a través de aplicaciones bancarias podrían experimentar interrupciones temporales durante gran parte del día.
Ante las dudas de usuarios que se preguntan “¿se cayó el sistema del banco?”, el Banco Central aclaró que no se trata de una falla bancaria ni de un problema particular de las aplicaciones financieras.
La institución explicó que SWIFT, con sede en Bruselas, Bélgica, estará ejecutando una práctica internacional de continuidad operativa en su plataforma de mensajería financiera, utilizada para procesar pagos y transferencias electrónicas.
Esto responde también a otra de las preguntas frecuentes de este sábado: “¿por qué no funciona el sistema de transferencias?”.
Según el BCRD, la interrupción se debe al ejercicio técnico global que impactará temporalmente el flujo de operaciones financieras instantáneas.
El Banco Central pidió disculpas por los inconvenientes y recomendó a la población tomar previsiones y programar con antelación cualquier transacción que requiera el uso de Pagos al Instante durante el horario de suspensión anunciado.
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