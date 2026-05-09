La cotización del dólar en República Dominicana para este sábado 9 de mayo presenta ligeras variaciones, según el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).
¿Cómo amaneció el dólar hoy en RD?
El dólar estadounidense se mantiene estable en el mercado cambiario dominicano, con leves ajustes frente a jornadas recientes.
¿A cómo está el dólar hoy viernes 9 de mayo en RD?
- Compra: RD$ 59.0150
- Venta: RD$ 59.6360
¿A cuánto está el dólar oficial hoy?
El dólar oficial se sitúa en RD$ 59.63 para la venta y RD$ 59.01 para la compra, como valores de referencia del mercado financiero.
¿Precio dólar compra y venta hoy?
El precio del dólar hoy en República Dominicana es:
- RD$ 59.6360 para la venta
- RD$ 59.0150 para la compra
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