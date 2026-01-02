Wall Street inició las operaciones en 2026 en verde después de su tercer año consecutivo de ganancias porcentuales de dos dígitos.

El Dow Jones ganó un 0,66%, el índice ampliado S&P 500 avanzó un 0,74% y el tecnológico Nasdaq terminó cerca del equilibrio (-0,03%).

El Nasdaq, con un fuerte componente tecnológico, cayó por debajo de la línea plana, a pesar de las ganancias de los gigantes de los semiconductores Nvidia, AMD y Micron.

Los mercados vienen de un final vacilante tras un 2025 lleno de altibajos que, sin embargo, culminó con importantes ganancias para los principales índices.

El índice de referencia S&P 500 subió más del 16 % en el año, mientras que el Nasdaq Composite lideró las ganancias con un salto de más del 20 %.

