La declaración final de la misión del Artículo IV del Fondo Monetario Internacional, publicada tiene dos lecturas. En la monetaria, el Banco Central sale con nota alta: política adecuada, alza de tasa prudente, flotación cambiaria respaldada y expectativas de inflación ancladas. En la fiscal, el tono cambia. Con el lenguaje cuidadoso que caracteriza al Fondo, el FMI le enmienda la plana al Gobierno: los subsidios se dispararon, el déficit se desvió un punto del PIB y la Ley de Responsabilidad Fiscal se estrena pidiendo una excepción.

Los números que preocupan. El presupuesto reformulado de noviembre contempla un déficit de 4.2 % del PIB, un punto completo por encima del presupuesto original. La razón principal es que el aumento de los precios internacionales de la energía se trasladó solo en parte a los precios internos, de modo que el Estado absorbió la diferencia y los subsidios a los combustibles y a la electricidad crecieron de forma significativa. El paquete fiscal de junio, pensado para compensar, no tendrá su efecto pleno sobre los ingresos sino hasta 2027. Es decir, el gasto llegó de inmediato y el ingreso llegará después.

Más delicado aún: el crecimiento real del gasto primario supera el límite de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que las autoridades propusieron activar la cláusula de escape. Las cláusulas de escape existen y son legítimas ante choques severos. El problema es de señal: una regla fiscal gana credibilidad en sus primeros años, cuando se demuestra que obliga. Si en su primera prueba exigente se usa la salida, el mercado aprende que el techo es flexible. Por eso el Fondo insiste en que el Gobierno cumpla la meta de déficit de 3.4 % del PIB en 2027, siga una trayectoria correctiva y ponga "plenamente en funcionamiento" el marco institucional de la ley. Esa frase dice, con cortesía, que la institucionalidad fiscal todavía no está completa.

Subsidios: decidir en lugar de absorber. El FMI es directo: reducir el costo de los subsidios a los combustibles debe ser una prioridad. Propone un mecanismo automático de fijación de precios, para que cada alza del petróleo no se convierta en una decisión política semanal, y un apoyo focalizado en los hogares vulnerables, en lugar de un subsidio general que beneficia más a quien más consume. En electricidad, el verbo que usa el Fondo es revelador: pide "reimpulsar" las reformas, lo que equivale a reconocer que se detuvieron. Subsidios mejor focalizados, ajustes graduales de tarifas, reducción de las pérdidas de distribución y nueva generación más barata siguen siendo la agenda pendiente de siempre. Cada peso que se va en pérdidas eléctricas es un peso que no llega a escuelas, hospitales o carreteras.

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Ingresos: falta una estrategia, no otro parche. El Fondo recomienda elaborar una estrategia de ingresos de mediano plazo, racionalizar los gastos tributarios y seguir fortaleciendo la administración tributaria. Traducido: el país no puede seguir financiando su desarrollo con una de las presiones tributarias más bajas de la región mientras mantiene exenciones que pocas veces se evalúan. Ajustes parciales cada año generan incertidumbre sin resolver el problema estructural. Lo que se necesita es un plan conocido, gradual y creíble, discutido con los sectores, que diga cuánto se va a recaudar, de dónde y en qué plazo.

La deuda y el colchón que no existe. El FMI pide que el próximo marco fiscal de mediano plazo sitúe la deuda en una firme trayectoria descendente, en línea con la meta de 40 % del PIB para 2035, y advierte que los márgenes de maniobra son limitados y que los planes de contingencia serán fundamentales. Dicho de otra forma: si llega otro choque petrolero, un huracán severo o un endurecimiento de las condiciones financieras internacionales, el espacio fiscal para responder es estrecho. Un Estado prudente construye el colchón en los años buenos, y 2026, con un crecimiento de 4.6 %, es un año bueno.

La deuda con el Banco Central. El Fondo vuelve a recordar que la recapitalización del Banco Central es importante para la política monetaria y el desarrollo del mercado financiero, y pide al Ministerio de Hacienda y Economía elaborar junto al BCRD un nuevo plan. Esa obligación es del Estado. Mientras se posterga, el Banco Central carga con un costo que limita su margen de acción, aunque haya hecho todo bien.

Por qué esto le importa a la banca. Cuando la política fiscal no hace su parte, la monetaria tiene que hacer doble trabajo. Un déficit mayor presiona la demanda, los precios y las expectativas, y obliga al Banco Central a mantener tasas más altas por más tiempo. Ese costo lo pagan las empresas que toman crédito, los hogares con préstamos y, al final, el crecimiento. Además, un Gobierno que demanda más financiamiento compite con el sector privado por el ahorro disponible en la banca.

Hay que reconocer lo positivo: el Fondo valora la nueva Ley de Contrataciones Públicas y los avances en gestión de las finanzas públicas, y el ministro Magín Díaz tiene la formación técnica para conducir esta corrección. El compromiso con la meta de 2027 está escrito. Lo que falta ahora es convertirlo en decisiones concretas en combustibles, electricidad e ingresos, antes de que el próximo choque las imponga.

Una regla fiscal no se prueba cuando sobra el dinero, sino cuando cuesta cumplirla.

Jesús Geraldo Martínez Economista Economista y abogado dominicano, con más de 25 años en la banca central y la supervisión financiera. Cuenta con una sólida formación en macroeconomía aplicada, economía financiera y regulación bancaria. Fue Gerente y director de Gestión de Riesgos y Estudios de la Superintendencia de Bancos y Subdirector de Tesorería del Banco Central. Es Socio Director de OCCER Consulting y preside comités de riesgos y de auditoría en consejos de entidades financieras. Conduce Tu Consultorio Financiero en ZoL 106.5 FM. Ver más