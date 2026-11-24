El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, planteó revisar los proyectos de inversión pendientes con los países europeos y pidió a la Unión Europea colaborar en la formación de talento dominicano en inteligencia artificial.

La República Dominicana debe estrechar sus relaciones económicas con la Unión Europea y aprovechar los vínculos comerciales y de inversión para impulsar nuevos proyectos, fortalecer su capacidad productiva y preparar a su población para los cambios tecnológicos, consideró este martes el ministro Eduardo Sanz Lovatón.

El funcionario propuso organizar reuniones con las embajadas europeas para revisar los proyectos de inversión que se encuentran en proceso y determinar qué permisos, autorizaciones o financiamientos hacen falta para concretarlos.

Encuentro Empresarial Europeo

"No dejemos caer nada que esté en el pipeline, o que esté en proceso. Si falta un permiso, si falta alguna autorización, si falta algún financiamiento, vamos a trabajar en eso", expresó durante su intervención en el Encuentro Empresarial Europeo, celebrado en Santo Domingo.

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Sanz Lovatón planteó que esta revisión se realice junto con representantes de ProDominicana y del equipo económico del Gobierno, con el propósito de dar seguimiento a las oportunidades identificadas en los distintos países de la Unión Europea.

El ministro también llamó al bloque europeo a colaborar con América Latina en la capacitación de sus trabajadores en inteligencia artificial, al considerar que esta tecnología está transformando transversalmente las industrias y plantea nuevas exigencias para las economías.

"La inteligencia artificial transforma industrias de manera transversal. Yo creo que no hay nada que no esté transformando la inteligencia artificial", sostuvo.

En ese sentido, destacó la experiencia de la Unión Europea en la generación de conocimiento y protección de la propiedad intelectual, y consideró que puede desempeñar un papel importante en la preparación de los recursos humanos de la región para aprovechar las nuevas tecnologías.

"Ustedes son grandes receptarios de propiedad intelectual. Ustedes son creadores de conocimiento", manifestó al dirigirse a los representantes europeos.

El funcionario también resaltó la confianza de los inversionistas en la economía dominicana y afirmó que más del 40 % de la inversión que recibe el país corresponde a capital nuevo.

Asimismo, destacó el crecimiento de la industria turística y la presencia de inversiones europeas en ese sector, al tiempo que mencionó las valoraciones de organismos internacionales y calificadoras de riesgo sobre el desempeño económico nacional.

Sanz Lovatón consideró que la República Dominicana y la Unión Europea tienen razones históricas, culturales y estratégicas para profundizar sus relaciones.

"La República Dominicana y la Unión Europea no tienen ninguna otra posibilidad, ningún otro camino que no sea el de estrecharse, el de invertirse, el de progresar", afirmó.

Relaciones comerciales e inversiones

La intervención del ministro se produjo durante el Encuentro Empresarial Europeo, organizado por la Embajada de la Unión Europea y la Eurocámara República Dominicana, con el respaldo de ProDominicana, en un hotel de Santo Domingo.

La actividad reunió a cerca de 100 empresarios, autoridades gubernamentales y representantes diplomáticos para analizar las relaciones económicas entre ambas partes e identificar oportunidades para ampliar el comercio y las inversiones.

Durante el encuentro, el embajador de la Unión Europea en el país, Raúl Fuentes Milani, destacó que el bloque europeo es el segundo socio comercial de República Dominicana, con intercambios de bienes y servicios superiores a los 9,000 millones de dólares. También señaló que fue el principal inversionista extranjero en el país durante 2024 y 2025.

Por su parte, el ministro resaltó la contribución del Acuerdo de Asociación Económica entre el CARIFORO y la Unión Europea, que permitió exportaciones dominicanas hacia ese mercado por 1,156.7 millones de dólares en 2025, año en que las ventas crecieron un 18.6 %.

La jornada incluyó una ponencia sobre la Unión Europea como aliado estratégico de República Dominicana, a cargo de Damián Kaminski, jefe de Comercio de la UE para la región del Caribe, y dos paneles sobre atracción de inversiones, diplomacia económica, exportaciones, conectividad y facilitación del comercio.

También se entregaron certificados a los participantes del primer Curso Especializado de Comercio con la Unión Europea y se desarrolló un espacio de intercambio entre empresarios para explorar nuevas oportunidades de negocios

Keyla Jiménez Bello Estudiante de letras Keyla Jiménez Bello es estudiante de la Licenciatura en Letras Puras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Ver más