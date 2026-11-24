La rigidez del gasto público y la polarización política están dificultando la consolidación fiscal en varios países de América Latina y el Caribe, entre ellos República Dominicana, según un informe reciente de la firma calificadora de riesgos Moody’s que analiza la situación de 18 economías de la región.

La calificadora identifica como gastos rígidos aquellas partidas del presupuesto público que no pueden reducirse o eliminarse fácilmente debido a mandatos constitucionales, disposiciones legales, acuerdos sociopolíticos y compromisos sociales asumidos por los gobiernos. En República Dominicana, estas obligaciones incluyen el pago de remuneraciones y contribuciones del personal público, las transferencias corrientes y de capital a instituciones y personas, los intereses de la deuda y las asignaciones para la disminución de pasivos y amortización de deuda.

Para el ejercicio fiscal de 2026, los gastos rígidos representan el 74.9 % del presupuesto inicial, equivalente a RD$ 1 billón 288,913.7 millones, y el 77.5 % del presupuesto vigente, sin incluir la disminución de pasivos ni la amortización. Al incorporar estos dos últimos conceptos, las proporciones aumentan a 86.6 % y 84.4 %, respectivamente.

La presión sobre las finanzas públicas podría aumentar en 2027. Las estimaciones contenidas en el proyecto de Presupuesto General del Estado para ese año sitúan los gastos rígidos en el 90.8 % del total presupuestado, lo que deja un margen limitado para reasignar recursos y ajustar el gasto ante nuevas necesidades fiscales.

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