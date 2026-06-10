EDEESTE incorporará 12 transformadores para ampliar capacidad de su red eléctrica

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (EDEESTE) anunció este miércoles que incorporará este año 12 transformadores de potencia a su red de distribución, una medida que aumentará la capacidad operativa de varias subestaciones y reducirá las limitaciones derivadas del crecimiento de la demanda energética en su zona de concesión.

La empresa informó que la primera fase del proyecto contempla la llegada al país, a finales de agosto, de nueve transformadores con capacidad de 50 MVA cada uno, actualmente en proceso final de fabricación en China.

La inversión destinada a esta etapa supera los RD$303 millones, según datos ofrecidos por la distribuidora.

Equipos estarán destinados a subestaciones con alta demanda

Antes de su traslado a República Dominicana, una comisión técnica de EDEESTE viajará a China para realizar las pruebas de aceptación, validación y verificación de los equipos, un procedimiento habitual para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas antes de su puesta en operación.

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De acuerdo con la empresa, los nuevos transformadores serán instalados en las subestaciones Higüey 138 kV, Romana Buena Vista, Villa Consuelo, Boca Chica, El Brisal, La Catalina, Cruz de Isleño y en la nueva subestación Higüey 2.

La distribuidora sostiene que estas instalaciones presentan condiciones de carga que requieren ampliar su capacidad para reducir riesgos de saturación y mejorar la estabilidad del suministro eléctrico.

Tres transformadores adicionales llegarían antes de finalizar el año

La planificación contempla además la incorporación de otros tres transformadores antes de concluir 2026: dos unidades de 40 MVA y una de 28 MVA, destinadas a las subestaciones Higüey 69 kV, Romana Pueblo y Los Mina 69 kV.

Con esta expansión, EDEESTE estima incrementar la capacidad de distribución de energía y optimizar el balance de carga entre distintas instalaciones de su red.

Una inversión en medio de los desafíos del sistema eléctrico

La ampliación de la infraestructura ocurre en un contexto de aumento sostenido del consumo eléctrico y de frecuentes cuestionamientos sobre la capacidad del sistema para responder durante períodos de alta demanda, especialmente en los meses de mayor temperatura.

La incorporación de nuevos transformadores constituye una de las medidas utilizadas por las empresas distribuidoras para disminuir las sobrecargas en las subestaciones y reducir el riesgo de interrupciones asociadas a limitaciones en la infraestructura.

El fortalecimiento de las subestaciones forma parte de las inversiones que las empresas distribuidoras han venido ejecutando en los últimos años para aumentar la capacidad instalada del sistema de distribución.

Sin embargo, especialistas del sector han señalado que la modernización de la red debe complementarse con mejoras en la transmisión, reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, así como una planificación integral que permita responder al crecimiento urbano y turístico registrado en varias provincias del este del país.

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