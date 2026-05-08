Depósitos del público en bancos múltiples suben RD$ 122.8 mil millones en el primer trimestre de 2026

Los depósitos del público en los bancos múltiples registraron un incremento de RD$ 122.8 mil millones durante el primer trimestre de 2026, al pasar de RD$ 2,499.6 mil millones en diciembre de 2025 a RD$ 2,622.4 mil millones al cierre de marzo de 2026, según un informe de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La entidad sostuvo que el desempeño refleja la confianza de los usuarios en el sistema bancario y la capacidad del sector para continuar fortaleciendo la captación de recursos.

De acuerdo con el reporte elaborado por la Dirección Técnica de la ABA, el aumento estuvo impulsado principalmente por los depósitos a la vista, cuyo saldo se elevó en RD$ 93.1 mil millones, equivalente a 20.7%, al subir de RD$ 449.1 mil millones a RD$ 542.2 mil millones entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

Ahorros y depósitos a plazo también registran alzas

La ABA indicó que los depósitos de ahorro aumentaron RD$ 13.1 mil millones (1.2%), al ubicarse en RD$ 1,026.9 mil millones en marzo de 2026, frente a RD$ 1,013.8 mil millones en diciembre de 2025.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En tanto, los depósitos a plazo pasaron de RD$ 1,034.3 mil millones a RD$ 1,050.6 mil millones, para un crecimiento de RD$ 16.5 mil millones (1.6%).

Pasivos totales suben 3.5% y alcanzan RD$3.33 billones

En consonancia con el comportamiento de los depósitos, la Asociación de Bancos explicó que el total de pasivos se incrementó en RD$ 112,800 millones, al situarse en RD$ 3.33 billones en marzo de 2026, frente a RD$ 3.2 billones en diciembre de 2025, lo que representa una variación de 3.5%.

La ABA resaltó que la banca múltiple mantuvo indicadores financieros sólidos al cierre del primer trimestre del año, reflejados en el crecimiento de activos, el desempeño de la cartera de crédito y niveles de solvencia por encima de lo exigido por la regulación.

Según el informe, los activos de los bancos múltiples alcanzaron RD$ 3.7 billones al cierre de marzo, con un aumento de RD$ 120,300 millones (3.3%), un ritmo superior al 2.0% observado en el mismo período de 2025.

Índice de solvencia se ubica en 15.8%, por encima del mínimo legal

La Asociación indicó que el índice de solvencia se situó en 15.8%, un nivel 58% mayor al requerido por la Ley Monetaria y Financiera, atribuido principalmente al aumento de reservas patrimoniales y a una distribución adecuada de los activos.

“Estos resultados confirman a los bancos múltiples como un sector con fundamentos robustos, que continúa aportando al desarrollo de las actividades productivas del país, incluso en un contexto de tensión económica internacional asociado a conflictos bélicos y geopolíticos”, señaló la ABA.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más