Cormidom y Sitracema firman convenio colectivo: aumentos anuales y recargos por nocturnidad

La Corporación Minera Dominicana, S.A.S. (Cormidom) y el Sindicato de Trabajadores de la Mina Cerro de Maimón (Sitracema) firmaron un nuevo convenio colectivo que incluye aumentos salariales anuales y recargos por turnos nocturnos.

El convenio se firmó con la mediación del Ministerio de Trabajo, durante un acto encabezado por el ministro Eddy Olivares.

El pacto fue suscrito en la sede del Ministerio y tendrá vigencia por tres años, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2028. El documento regula las relaciones laborales en la mina Cerro de Maimón, en la provincia Monseñor Nouel.

El ministro Olivares destacó el rol del diálogo en la negociación entre empresa y trabajadores. “Este acuerdo es un ejemplo (…) basada en el respeto, el entendimiento y la concertación entre empleadores y trabajadores”, afirmó.

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Aumentos y recargos

Entre los principales puntos del convenio figuran aumentos salariales anuales calculados con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o incrementos fijos de entre 5.5 % y 6 %, aplicándose “la opción más favorable para el trabajador”, de acuerdo con los detalles ofrecidos.

Además, el acuerdo establece un 17 % adicional para el turno nocturno y un recargo de 120 % para labores realizadas en días de descanso o no laborables.

Por parte de la empresa, el presidente de Cormidom, Edward Chong Chỉ Chien, valoró la mediación del Ministerio y la disposición del sindicato, al señalar que el convenio refleja el compromiso de “construir un futuro como un solo equipo”.

En tanto, el presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Pepe Abreu, consideró que el pacto puede servir como referencia en otros procesos de negociación laboral.

A nombre del sindicato, Henry Payano Morel calificó la firma como un hecho relevante para los trabajadores y afirmó que se alcanzó en un corto plazo de negociación.

“Este ejemplo que estamos dando aquí es la República ideal que queremos construir en materia de relaciones laborales entre empleadores y trabajadores”, manifestó el dirigente sindical.

En materia de compensaciones, se incluyen cuatro días adicionales de salario junto al sueldo de Navidad, como la entrega de una canasta navideña con un valor mínimo de RD$ 8,200. También se establece una participación del 10 % en las utilidades netas de la empresa y la implementación de un programa de auxilio de cesantía voluntaria para hasta 15 empleados por año.

De igual manera, el acuerdo incorpora medidas de protección social, entre ellas la cobertura de gastos médicos no cubiertos por el seguro durante períodos de licencia, seguros de vida y de accidentes con coberturas de hasta RD$ 700,000 por muerte accidental, así como planes de salud básicos y complementarios. Asimismo, garantiza asistencia educativa anual para los hijos de los trabajadores, con montos que oscilan entre RD$ 10,000 y RD$ 17,000, según el nivel académico.

En el ámbito sindical, se fortalece el fuero sindical para garantizar la protección de los dirigentes. Además, se establecen aportes económicos anuales de RD$350,000 para el sindicato y RD$75,000 destinados a actividades deportivas y culturales.

El pacto también contempla la implementación de jornadas rotativas de 12 horas, bajo un esquema de cuatro días de trabajo por cuatro de descanso, así como un sistema de conciliación en cuatro etapas para la resolución de conflictos, con el objetivo de evitar interrupciones en las operaciones.

El documento fue rubricado por representantes de ambas partes, incluyendo al presidente de Cormidom, Edward Chong Chỉ Chien, y al secretario general de SITRACEMA, Henry Payano Morel, junto a autoridades laborales y representantes del sector sindical. Asimismo, Pepe Abreu firmó en calidad de testigo.

Mediante este acuerdo, el Ministerio de Trabajo ratifica su compromiso con el fomento del diálogo social y la concertación como ejes esenciales para asegurar relaciones laborales justas, promover el desarrollo sostenible del sector productivo y contribuir al bienestar integral de los trabajadores.

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