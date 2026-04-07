Los precios del petróleo subieron este martes tras el más reciente ultimátum del presidente estadounidense, Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, crucial para el tránsito de hidrocarburos del Golfo.

Los dos contratos principales, el estadounidense West Texas Intermediate (WTI) y el Brent del mar del Norte, operaron en alza y se mantuvieron arriba de la barrera de 110 dólares el barril.

El WTI subía 2,6% a 115,34 dólares, su nivel más alto en un mes, mientras el Brent aumentaba 1,3% a 111,24 dólares.

Las bolsas en Asia y Oceanía operaron mixtas el martes, con bajas en las de Tokio, Singapur, Manila y Jakarta.

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Por el contrario, las de Shanghái, Sídney, Seúl, Wellington y Taipéi subían siguiendo la tendencia positiva de Wall Street, que comenzó la semana en alza por la esperanza de un alto el fuego en Oriente Medio.

Trump advirtió el lunes que destruirá este martes infraestructuras de Irán si no abre el martes el estrecho de Ormuz, por donde transita 20% del crudo mundial.

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