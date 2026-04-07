La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró este martes su llamado a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), a los contribuyentes no clasificados y a los profesionales liberales a completar antes del 15 de mayo de 2026 el proceso para acogerse a la Facturación Electrónica, en cumplimiento de la Ley núm. 32-23.

La entidad recordó que mantiene disponibles facilidades y acompañamiento técnico para impulsar la adopción de esta modalidad, entre ellas la entrega sin costo de los certificados digitales requeridos para acceder al Facturador Gratuito, así como jornadas de capacitación y asistencia a nivel nacional.

De acuerdo con datos ofrecidos por la DGII, hasta la fecha se han emitido más de 1,600 millones de Comprobantes Fiscales Electrónicos (e-CF), lo que, según la institución, refleja un avance sostenido en la implementación del sistema en el país.

La DGII indicó que más de 34,000 contribuyentes ya operan como emisores y receptores electrónicos. De ese total, 613 corresponden a Grandes Nacionales, más de 8,800 a Grandes Locales y Medianos, y más de 25,000 al resto de contribuyentes. Además, señaló que más de 15,000 se encuentran en proceso de certificación y que el ecosistema cuenta con 143 Proveedores de Servicios Autorizados.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La institución agregó que el 54% de los contribuyentes utiliza el Facturador Gratuito, una plataforma desarrollada por la DGII para facilitar la emisión de facturas electrónicas de manera “simple y segura”.

Principales beneficios

Entre las ventajas de implementar la facturación electrónica, la DGII destacó que permite facilitar el cumplimiento tributario, estandarizar las relaciones entre empresas, reducir costos asociados al papel, impresión y almacenamiento, fortalecer la validez del crédito fiscal, disminuir la pérdida de documentos y mejorar la eficiencia y automatización de procesos administrativos.

La entidad reiteró su compromiso de continuar respaldando a los contribuyentes en la transición hacia este modelo, como parte de los esfuerzos para modernizar el sistema tributario nacional.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más