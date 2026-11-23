El canciller dominicano, Víctor 'Ito' Bisonó, recibió este lunes en Santo Domingo la visita de tres congresistas estadounidenses, miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, con quienes conversó sobre aranceles, comercio y relaciones bilaterales.

Bisonó conversó en la sede de la Cancillería con Dan Meuser, republicano de Pensilvania, y con los demócratas Sylvia García y Vicente González, ambos de Texas.

Durante esta semana, los tres congresistas visitarán zonas francas e industrias de la República Dominicana, así como la turística zona colonial de Santo Domingo, y tendrán reuniones sobre temas comerciales, indicó el canciller dominicano en una rueda de prensa al finalizar el encuentro.

En la reunión también estuvo presente el excongresista dominicano estadounidense Adriano Espaillat, quien señaló que se discutieron "temas de gran importancia" como los aranceles y el comercio, ya que Estados Unidos es el principal socio comercial de la nación caribeña.

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"Creo que la conversación fue muy productiva y esperamos seguir colaborando con el canciller (Bisonó) para buscarle soluciones a muchos de los problemas que afectan a la República Dominicana y a los Estados Unidos", indicó Espaillat.

La nación caribeña forma parte de una lista de 66 países a los que Estados Unidos impuso en julio nuevos aranceles, de entre el 10 % y el 12,5 %, tras argumentar que no hacen lo suficiente para impedir que bienes elaborados con trabajo forzado entren en sus mercados.

Espaillat aseguró que la imposición de aranceles por parte del Gobierno estadounidense "impacta al costo de la vida en los Estados Unidos, a la canasta familiar y a los artículos de primera necesidad, que se han disparado no solo por el alto precio de los combustibles, sino también por la misma política pública arancelaria".

Por su parte, Bisonó señaló que la imposición de aranceles afecta "no solamente a República Dominicana" y que "lo importante" es que el Gobierno dominicano conversa tanto con el Congreso como con la administración estadounidense.

En 2025 el valor de las exportaciones dominicanas superó los 14.645 millones de dólares, de las cuales el 48,6 % tuvo como destino los Estados Unidos, su principal mercado.

Estados Unidos fue en 2025 el segundo inversor extranjero en la República Dominicana, con 1.042,8 millones de dólares (20,7 %), después de España, que aportó 1.086 millones de dólares (21,5 %).

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