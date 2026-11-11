El sector empresarial dominicano espera que las negociaciones comerciales con Estados Unidos permitan revisar el arancel de 12.5 % aplicado a las exportaciones nacionales hacia ese mercado, informó César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

Dargam explicó que la situación no afecta exclusivamente a República Dominicana, sino que forma parte de la política comercial de la administración del presidente estadounidense Donald Trump, por lo que cada país enfrenta condiciones particulares en sus conversaciones con Washington.

"Nosotros sí estamos en consulta permanente con el Gobierno. Proveemos los insumos que puedan servirle para estar mejor preparados en la mesa de negociación", expresó.

El representante empresarial manifestó su expectativa de que las conversaciones permitan revisar la tasa arancelaria y alcanzar condiciones más favorables para las exportaciones dominicanas.

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Precisó que las negociaciones corresponden al ámbito oficial, mientras el sector privado contribuye con información y elementos técnicos para respaldar la posición del país frente a las autoridades estadounidenses.

Llama a vigilar posibles aumentos de precios por incertidumbre internacional

César Dargam, vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), llamó a mantener la vigilancia ante los posibles efectos de la incertidumbre internacional sobre los precios de los alimentos y otros productos en República Dominicana.

Dargam describió 2026 como un año de volatilidad en los mercados, debido a factores que continúan incidiendo en la economía mundial, entre ellos el conflicto en Medio Oriente y las tensiones comerciales entre algunas de las principales potencias económicas.

"Las condiciones que han afectado y que han permitido la fluctuación de los precios se mantienen. El conflicto en el Medio Oriente sigue siendo latente. La guerra comercial entre algunas de las potencias sigue en su máximo nivel", expresó.

Sin embargo, sostuvo que República Dominicana presenta condiciones particulares frente a ese escenario. Explicó que, aunque el país ha experimentado episodios de presión inflacionaria, actualmente la inflación se mantiene dentro del rango meta establecido por las autoridades monetarias.

El representante empresarial también destacó la capacidad de suministro del país y proyectó que la economía dominicana cerrará 2026 con un crecimiento superior al 4 %.

Dargam consideró que, aunque el panorama internacional exige mantener la atención sobre la evolución de los precios, República Dominicana cuenta con condiciones económicas y de abastecimiento que deben tomarse en cuenta al evaluar los posibles efectos externos.

Dargam ofreció estas declaraciones durante las actividades organizadas por el Ministerio de Hacienda y Economía con motivo de su 182 aniversario, en el marco de un encuentro sobre las perspectivas económicas de América Latina y el Caribe.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más