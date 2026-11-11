La Oficina de ProUsuario, adscrita a la Superintendencia de Bancos, pasó de tramitar un promedio de 1,500 reclamaciones al año a recibir 6,600 el año pasado, según cifras ofrecidas por el superintendente de Bancos, Víctor Livio Enmanuel Cedeño Brea.

"Nosotros pasamos de mil quinientos anual a seis mil seiscientas el año pasado", afirmó el funcionario, al explicar que la institución ha realizado estudios internos para determinar cómo mantener su capacidad de respuesta ante el aumento de las solicitudes.

Cedeño Brea recordó que las personas usuarias deben seguir un procedimiento antes de acudir a ProUsuario: presentar primero su reclamación ante la entidad financiera correspondiente y, si no quedan conformes con la respuesta, llevar el caso a la oficina de la Superintendencia de Bancos.

"La gente tiene primero que poner la reclamación a la entidad y luego, si no queda satisfecha o satisfecho con la respuesta que le da la entidad, viene a la oficina de ProUsuario", explicó.

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Ante el incremento de las reclamaciones, el superintendente señaló que la institución ha realizado mejoras en sus instalaciones para ofrecer atención presencial. Describió las condiciones del espacio como similares a las de los centros de atención de empresas telefónicas y destacó la comodidad del servicio.

"Hemos hecho una oficina digna, yo diría hasta que a la altura de cualquier centro de atención de cualquier telefónica", expresó.

El funcionario también indicó que ProUsuario se financia mediante la cuota de supervisión que pagan los bancos, recursos que, según explicó, permiten sostener el servicio de atención a los usuarios del sistema financiero.

De cara a los próximos años, Cedeño Brea proyectó que el volumen de reclamaciones continuará creciendo y que podría superar los 10,000 expedientes anuales para 2028.

"Estamos proyectando que vamos a superar diez mil al año, de aquí al 2028″, concluyó.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más