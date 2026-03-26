Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) son entidades financieras —en muchos casos vinculadas a grupos bancarios— encargadas de gestionar las cuentas individuales de los trabajadores formales que cotizan en el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

En el régimen contributivo, a la cuenta de capitalización individual del empleado se destina el 9.97% del salario mensual. De ese total, 2.87 % corresponde al aporte del trabajador y 7.10% al del empleador. Con esos recursos, las AFP administran e invierten los fondos que se van acumulando durante la vida laboral del afiliado.

La elección de AFP y la afiliación automática

La Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece que el afiliado puede elegir libremente la AFP que administrará su cuenta individual. Para ejercer esa selección, dispone de un plazo de 90 días, contado a partir de la entrada en vigencia del Régimen Contributivo para el trabajador.

Sin embargo, cuando el empleado no realiza la elección —una situación frecuente— el sistema lo afilia de manera automática. En esos casos, suele asignarse a la AFP que recibe más recursos por cotizaciones previsionales provenientes de la empresa donde labora.

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De ahí que sea común que muchos trabajadores no sepan cuál AFP maneja su cuenta ni el monto acumulado en su fondo de pensión.

Cómo consultar a qué AFP perteneces, según la SIPEN

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) es el organismo que supervisa y regula a las AFP, además de velar por los derechos e intereses de los afiliados y beneficiarios del sistema.

Para verificar a qué AFP estás afiliado, puedes hacerlo desde el portal de la SIPEN siguiendo estos pasos:

Entra a la página web de la SIPEN.

Ve a la pestaña “Servicios”.

En la sección “Consultas”, haz clic en “Consulta de AFP”.

haz clic en En la pantalla que se abre, desplázate hacia abajo hasta el módulo “Consulta de AFP” .

. Introduce tu número de cédula en el recuadro correspondiente.

Al completar la consulta, el sistema muestra un apartado de “Datos del ciudadano” con información como: Número de Seguridad Social (NSS), AFP asignada, fecha de afiliación, fecha de último traspaso, estatus de afiliación y última cotización registrada.

Cómo revisar cuánto dinero tienes acumulado en tu AFP

En el portal de la SIPEN también aparece el listado de las AFP que operan en el país, con sus datos de contacto.

Para conocer tu saldo, puedes:

Entrar a la página web de tu AFP y buscar la opción de estado de cuenta o consulta de balance (muchas ofrecen acceso en línea).

Si no encuentras la opción, comunicarte por teléfono con la AFP usando los números disponibles en la base de datos publicada por la SIPEN.

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