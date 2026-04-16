La República Dominicana dio este jueves un paso sin precedentes en la región al inaugurar la Planta Renacer, el primer complejo industrial del Caribe capaz de transformar botellas plásticas descartadas en resina rPET de grado alimenticio —es decir, apta para volver a contener agua, refrescos o alimentos— cerrando por primera vez en el país el ciclo completo del plástico a escala industrial. El acto estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader en la Zona Franca Quisqueya, en San Pedro de Macorís.

Una botella que vuelve a ser botella

El modelo que introduce Renacer no es cosmético: es estructural. El proceso comienza con la recolección de botellas posconsumo, continúa con su molienda, lavado, extrusión y policondensación en estado sólido (SSP), y culmina en la producción de resina rPET certificada para fabricar nuevos envases de consumo humano. Todo dentro del mismo complejo.

Desarrollada en alianza por los grupos dominicanos Diesco e Invema —con más de seis décadas de trayectoria en envases y reciclaje industrial, respectivamente—, la planta opera con tecnología europea de última generación que incluye sistemas automatizados de clasificación con inteligencia artificial. Cumple con los estándares de la FDA estadounidense, además de certificaciones internacionales como ISRI, NSF y APR.

"No se trata solo de abrir una instalación, sino de dar un paso firme hacia una nueva etapa industrial para la República Dominicana y el Caribe", afirmó Manuel Diez, CEO de Diesco/Alyon, durante la ceremonia inaugural.

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Las cifras detrás del hito

La planta, ubicada en un área construida de 14,000 m² con proyección de expansión a 110,000 m², tiene capacidad para producir 2,250 toneladas métricas de PET al mes, equivalentes a 124 millones de botellas mensuales o 1,500 millones al año. La inversión total asciende a 50 millones de dólares.

En términos ambientales, el proyecto proyecta una reducción de 36,000 toneladas de CO₂ al año. En lo económico, la producción anual se estima en 9 millones de dólares, con el potencial adicional de sustituir importaciones de resina virgen y generar divisas por exportaciones. En lo social, se prevé la creación de más de 500 empleos directos y alrededor de 5,000 indirectos, fortaleciendo la red nacional de recolectores informales.

Un proyecto que llega en el momento justo

La inauguración de Renacer no ocurre en el vacío. Llega apenas cuatro meses después de que el Congreso dominicano aprobara la Ley 98-25 de Gestión Integral de Residuos Sólidos, promulgada el 15 de diciembre de 2025 y vigente desde el 1 de enero de 2026, que establece metas ambiciosas para reducir la contaminación plástica y exige al sector productivo avanzar hacia la economía circular.

En ese contexto, la planta se convierte en la primera respuesta industrial de escala a esa nueva normativa. Rafael Cruz, director general de Proindustria, lo subrayó durante el acto: se trata de la primera obra del país de reciclaje completo para valorizar residuos plásticos que volverán a la cadena de consumo. Cruz también destacó la transformación del parque industrial donde se instala: la Zona Franca Quisqueya, que pasó de años de abandono a un proceso de recuperación con remozamiento de oficinas, modernización de servicios y embellecimiento del entorno.

El Ministerio de Medio Ambiente lanzó en diciembre de 2025 el proyecto Plastic Reboot, en colaboración con el PNUD y el GEF, con el objetivo de evitar que más de 11,000 toneladas de residuos plásticos lleguen al entorno en los próximos cinco años. Renacer se perfila como un engranaje clave en esa estrategia nacional.

1 de 4 | La Zona Franca Quisqueya, en San Pedro de Macorís, alberga ahora el proyecto de economía circular más ambicioso del Caribe: una planta que convierte residuos plásticos en materia prima para nuevos envases, con una inversión de 50 millones de dólares. 2 de 4 | El modelo "botella a botella" de Planta Renacer integra a recolectores informales en su cadena productiva. El proyecto prevé la generación de alrededor de 5,000 empleos indirectos a través de la red nacional de acopio. 3 de 4 | El presidente Abinader junto a Manuel Diez, CEO de Diesco, y George Gatlin, fundador de Invema, tras el corte de cinta que marcó el inicio oficial de operaciones de la Planta Renacer. 4 de 4 | El ministro de Industria y Comercio, Eduardo "Yayo" Sanza Lovatón, acompañó al presidente Abinader en la inauguración de la primera planta de reciclaje de plástico PET "botella a botella" de la región caribeña.

¿Alcanza con una planta?

La pregunta que queda abierta es si una sola instalación —por grande que sea— puede mover la aguja en un país que, según datos del sector, generó más de 48,000 empleos vinculados a la industria plástica en 2024 y enfrenta décadas de rezago en gestión de residuos. El vertedero de Duquesa, que recibe unas 4,000 toneladas de basura diarias, sigue siendo el símbolo más crudo de ese déficit estructural.

Diez reconoció el potencial replicable del modelo y apuntó a la exportación de resina rPET como uno de los vectores de crecimiento. Pero la cadena de valor del reciclaje —desde el recolector informal hasta la planta industrial— sigue siendo frágil en el país, y su consolidación dependerá tanto de políticas públicas sostenidas como de la demanda real del sector privado por materia prima reciclada.

Lo que Renacer inaugura hoy es, al menos, una prueba de concepto: que en el Caribe es posible cerrar el ciclo del plástico con estándares de clase mundial. El desafío es que deje de ser la excepción.

Seis preguntas fundamentales sobre la Planta Renacer y el reciclaje PET en RD

¿Qué es el rPET grado alimenticio y por qué es importante?

El rPET (PET reciclado) grado alimenticio es plástico reciclado que cumple los estándares de seguridad para estar en contacto directo con alimentos y bebidas. Su importancia radica en que permite reemplazar resina virgen —derivada del petróleo— en la fabricación de nuevos envases, reduciendo tanto la huella de carbono como la dependencia de importaciones.

¿Qué es el proceso "botella a botella"?

Es un modelo de economía circular en el que una botella plástica usada se convierte, tras un proceso industrial completo, en materia prima para fabricar una nueva botella apta para consumo humano. Implica recolección, clasificación, molienda, lavado, extrusión y policondensación.

¿Dónde está ubicada la Planta Renacer?

En la Zona Franca Quisqueya de Proindustria, en San Pedro de Macorís, República Dominicana.

¿Qué empresas desarrollaron la Planta Renacer?

Fue desarrollada por Diesco —grupo dominicano con más de seis décadas en envases y bebidas— e Invema, empresa especializada en reciclaje industrial.

¿Cuántos empleos genera la Planta Renacer?

Se proyectan más de 500 empleos directos y alrededor de 5,000 indirectos, incluyendo la red de recolectores.

¿Qué relación tiene la planta con la Ley 98-25 de Residuos Sólidos?

La Ley 98-25, vigente desde enero de 2026, obliga al sector productivo a avanzar hacia la economía circular y fija metas de reducción de plásticos. La Planta Renacer es la primera respuesta industrial de escala a esa normativa.