No es necesario haber trabajado los 12 meses de 2026 para recibir el doble sueldo en República Dominicana. Quienes comenzaron a trabajar durante el año, renunciaron o fueron despedidos antes de diciembre también tienen derecho a recibir la parte proporcional de la regalía pascual.

El salario de Navidad, conocido popularmente como doble sueldo o regalía pascual, está establecido en el artículo 219 del Código de Trabajo y corresponde a la duodécima parte del salario ordinario devengado durante el año calendario.

Esto significa que el trabajador debe sumar los salarios ordinarios que recibió durante el año y dividir el resultado entre 12. Si laboró menos de un año, se toma en cuenta únicamente el dinero devengado durante el período trabajado.

¿Cómo calcular el doble sueldo si trabajaste menos de un año?

Para determinar cuánto corresponde recibir, se suman los salarios ordinarios percibidos desde el ingreso a la empresa hasta el momento en que terminó la relación laboral y se divide esa cantidad entre 12.

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Por ejemplo, si una persona tiene un salario mensual de RD$30,000, estos serían algunos montos aproximados según el tiempo trabajado:

Tres meses: recibió RD$90,000 en salarios ordinarios. Le corresponden RD$7,500 de regalía pascual.

recibió RD$90,000 en salarios ordinarios. Le corresponden RD$7,500 de regalía pascual. Seis meses: acumuló RD$180,000. Le corresponden RD$15,000.

acumuló RD$180,000. Le corresponden RD$15,000. Nueve meses: recibió RD$270,000. Le corresponden RD$22,500.

recibió RD$270,000. Le corresponden RD$22,500. Doce meses: acumuló RD$360,000. Le corresponden RD$30,000.

La fórmula es la misma en todos los casos: salario ordinario acumulado durante el año dividido entre 12.

¿Qué pasa si te aumentaron el sueldo durante 2026?

Si el trabajador recibió un aumento salarial durante el año, el cálculo no debe hacerse tomando únicamente el sueldo que cobra en diciembre.

En ese caso, debe sumar lo que devengó en cada período, tomando en cuenta el salario que tenía antes y después del aumento.

Por ejemplo, una persona que ganó RD$25,000 mensuales durante los primeros seis meses y RD$30,000 durante los otros seis habrá acumulado RD$330,000 en salarios ordinarios.

Al dividir esa cantidad entre 12, su doble sueldo será de RD$27,500.

Por esa razón, la regalía pascual puede ser inferior al salario mensual que recibe actualmente el trabajador.

¿Qué ingresos se incluyen en el cálculo del doble sueldo?

El Código de Trabajo establece que para calcular el salario de Navidad se toma como referencia el salario ordinario devengado durante el año.

Sin embargo, el artículo 219 excluye expresamente dos conceptos:

Las remuneraciones por horas extraordinarias.

El salario correspondiente a la participación en los beneficios de la empresa, conocido como bonificación.

Cuando existen comisiones u otros pagos variables, es importante verificar si forman parte de la remuneración ordinaria, pues su tratamiento depende de la naturaleza del pago.

¿Me corresponde doble sueldo si renuncié o me despidieron?

Sí. El artículo 220 del Código de Trabajo establece que el trabajador que no haya prestado servicios durante todo el año tiene derecho a recibir el salario de Navidad en proporción al tiempo trabajado.

Este derecho se mantiene aunque el contrato laboral haya terminado antes de diciembre, independientemente de que la salida se produjera por renuncia o despido.

Además, el artículo 221 dispone que, al terminar el contrato, el empleador debe entregar una constancia escrita con la suma que corresponde al trabajador por concepto de salario de Navidad.

¿Hasta cuándo deben pagar el doble sueldo en 2026?

El artículo 220 del Código de Trabajo establece que el salario de Navidad debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.

En 2026, esa fecha corresponde al domingo 20 de diciembre. Los empleadores pueden realizar el pago antes de ese día.

La disposición también aplica a quienes dejaron de trabajar durante el año, pues la terminación del contrato no elimina el derecho a recibir la proporción acumulada.

¿El doble sueldo paga impuestos?

El artículo 222 del Código de Trabajo establece que el salario de Navidad no está sujeto al impuesto sobre la renta y tampoco puede ser objeto de embargo, cesión o venta.

Por tanto, constituye un derecho laboral que debe ser calculado conforme al salario ordinario devengado durante el año y al tiempo trabajado.

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