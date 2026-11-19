La recuperación de residuos plásticos, la educación ambiental y la reutilización de materiales forman parte de la estrategia de sostenibilidad que desarrolla Industrias San Miguel (ISM) en República Dominicana, empresa que informó haber contribuido a evitar más de 3,500 toneladas de plástico durante los últimos ocho años.

Durante un desayuno-conversatorio con representantes de medios de comunicación, editores y líderes de opinión, celebrado en el hotel Courtyard, ejecutivos de la compañía explicaron que trabajan en alianza con iniciativas como NUVI y otras organizaciones para fortalecer la recuperación y el aprovechamiento de estos materiales.

"El problema no es el plástico. El problema es dónde termina el plástico", expresó Mario Medina, gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de ISM, al referirse a la necesidad de promover cambios de hábitos en el manejo de los residuos y fomentar una cultura de responsabilidad ambiental.

El ejecutivo explicó que la empresa trabaja en reducir el uso de material virgen e incorporar plástico PET reciclado a sus procesos productivos.

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"Hemos venido trabajando con mucha inversión para poder reducir el gramaje o el material virgen que se importa de afuera y, de ese modo, tratar de optimizar y reducir el impacto al medio ambiente», señaló.

Como parte de esta estrategia, destacó una alianza con la planta Renacer, ubicada en San Pedro de Macorís, que permitirá transformar residuos plásticos en materiales aptos para uso alimentario, mediante procesos especializados.

Indicó que esta iniciativa contribuirá a disminuir las importaciones de plástico y permitirá aprovechar materiales que, de otra manera, podrían terminar en vertederos o en el medio ambiente.

"El cuidado del medio ambiente está bajo nuestra responsabilidad. No es que nos pongan leyes o exigencias; está dentro de nuestro ADN el cuidado medioambiental", manifestó Medina.

Educación ambiental y recuperación de residuos

Medina explicó que ISM desarrolla desde hace dos años un programa de capacitación ambiental dirigido a estudiantes de centros educativos cercanos a sus operaciones, con el propósito de enseñar desde temprana edad la importancia de clasificar y disponer adecuadamente los residuos.

Detalló que durante el pasado año fueron impactados 17,000 estudiantes de 17 centros educativos, quienes participaron en jornadas de recolección que permitieron recuperar más de 12,000 libras de plástico PET.

"Creemos que la enseñanza desde la base va a crear nuevos usuarios, nuevos consumidores que van a tener en su chip qué es el plástico y dónde hay que llevarlo para que pueda reprocesarse", explicó.

El programa contempla incentivos para las escuelas que logran mayores niveles de recolección, mediante aportes destinados a mejorar sus instalaciones y adquirir equipos, como computadoras.

"Creemos que la educación es la base para el desarrollo del país", sostuvo el ejecutivo al referirse a la continuidad de esta iniciativa.

Asimismo, señaló que la empresa desarrolla jornadas de voluntariado ambiental con sus colaboradores, mediante las cuales ha sembrado más de 5,500 árboles de especies nativas en zonas de influencia, especialmente en Santiago Rodríguez y la región fronteriza.

A estas acciones se suman jornadas de limpieza y recolección de residuos en zonas costeras de Montecristi, donde, según informó, han recuperado más de 3,500 libras de desechos durante este año, con el propósito de evitar que lleguen al mar.

Proyectan reducir consumo de agua

En materia de gestión hídrica, el ejecutivo señaló que la compañía implementa medidas para optimizar el uso del agua en sus procesos industriales, incluyendo sistemas de recuperación y mejoras en los procesos de enfriamiento.

Como parte de sus objetivos ambientales, ISM proyecta reducir en un 25 % su consumo de agua para el año 2030.

"El agua es un elemento que nos regala la naturaleza, pero también la naturaleza nos lo puede quitar; por eso tratamos de cuidarla y optimizar su uso", expresó Medina.

También informó que mantienen alianzas con el Fondo de Agua del Yaque y otras organizaciones para dar seguimiento a la situación de los recursos hídricos en la región fronteriza, donde las comunidades enfrentan períodos prolongados de sequía.

Medina anunció, además, que la empresa pondrá en marcha el próximo año el programa "Guardianes del Agua", dirigido a estudiantes, con el propósito de promover el uso responsable del recurso en actividades cotidianas, como el lavado de manos y la limpieza de los centros educativos.

En cuanto al acceso al agua potable, indicó que ISM ha destinado más de RD$15 millones a iniciativas para mejorar el abastecimiento en comunidades cercanas a sus operaciones en Santiago Rodríguez.

Estas acciones han beneficiado a 11 escuelas rurales mediante la instalación de tanques de almacenamiento. Además, la empresa trabaja junto al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en un proyecto para mejorar el suministro de agua hacia la comunidad de Agua Blanca.

Inversión y expansión industrial

Durante el encuentro, Arturo Marroquín, gerente general de ISM en República Dominicana, informó que la compañía mantiene una inversión de aproximadamente US$50 millones en cuatro nuevas líneas de producción, que incorporarán tecnología para ampliar su capacidad operativa.

Indicó que, tras 21 años de operaciones en el país, la empresa acumula inversiones superiores a los US$450 millones desde su instalación en Santiago Rodríguez.

El ejecutivo destacó que la compañía cuenta con más de 3,400 empleados en promedio y genera alrededor de 11,000 puestos de trabajo directos e indirectos a través de su cadena de valor. Asimismo, señaló que el 97 % de su mano de obra es local.

También resaltó la presencia de sus marcas Cola Real, Frutop y Cool Heaven, así como su red de distribución, que alcanza más de 84,000 puntos de venta en el territorio nacional.

Desarrollo de las comunidades

Como parte de la actividad, ISM presentó los testimonios de cuatro beneficiarios de sus programas sociales y de formación, quienes compartieron sus experiencias y el impacto de estas iniciativas en sus vidas y comunidades.

Los representantes de la empresa señalaron que su plataforma "Transformando Vidas" reúne las acciones que desarrolla en materia de sostenibilidad, gestión hídrica, economía circular, innovación, eficiencia operativa y desarrollo comunitario.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más