Claro Dominicana lidera ranking entre operadoras 20 países

Claro República Dominicana obtuvo el primer lugar entre las empresas de telecomunicaciones evaluadas en 20 países por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO), un estudio que mide la percepción de distintos grupos de interés sobre aspectos como la gestión empresarial, la sostenibilidad, la innovación y la responsabilidad corporativa.

De acuerdo con los resultados divulgados por la compañía, la operación dominicana alcanzó la posición más alta entre las empresas de telecomunicaciones incluidas en la medición, superando a filiales ubicadas en mercados de mayor tamaño y con niveles más elevados de competencia.

El sistema MERCO es uno de los indicadores de reputación corporativa con presencia en Iberoamérica y basa sus clasificaciones en la opinión de directivos, analistas financieros, periodistas, expertos en sostenibilidad, sindicatos, consumidores y empleados, además de procesos de verificación metodológica independientes.

Factores considerados en la evaluación

Entre los elementos valorados en el estudio figuran la contribución de las empresas al desarrollo social y económico, la calidad de su gestión, la innovación, la responsabilidad social y la percepción pública de sus actuaciones.

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Según la información difundida, la evaluación reconoce el papel de la empresa en la ampliación del acceso a herramientas digitales que favorecen la educación, el teletrabajo, la comunicación entre las familias y la inclusión tecnológica.

Asimismo, se destaca el fortalecimiento de políticas internas relacionadas con el desarrollo profesional de sus colaboradores, el bienestar laboral y la consolidación de una cultura organizacional basada en principios éticos y de transparencia.

Presidente de la empresa atribuye resultado al trabajo del equipo

Carlos Cueto, José Paliza, Raquel Peña, Guido Gómez Mazara y Randolfo Rijo Gómez, en la primera prueba técnica del Sistema Nacional de Alertas

El presidente de Claro Dominicana, Carlos Cueto, afirmó que el reconocimiento refleja el compromiso de la organización con la excelencia operativa y el desarrollo sostenible.

En declaraciones difundidas por la empresa, sostuvo que la misión de la compañía trasciende la prestación de servicios de conectividad y busca generar oportunidades que contribuyan al desarrollo del país mediante el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación.

¿Qué es MERCO y cómo elabora sus rankings?

Un monitor basado en múltiples fuentes de evaluación

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO) es un instrumento de evaluación que clasifica empresas y líderes empresariales en diversos países de Iberoamérica a partir de indicadores relacionados con reputación, sostenibilidad, responsabilidad social, innovación, talento y calidad de gestión.

Su metodología incorpora encuestas dirigidas a distintos grupos de interés y auditorías independientes destinadas a validar el proceso de elaboración de los resultados, con el propósito de ofrecer una medición integral de la reputación corporativa.

La reputación corporativa se ha convertido en un indicador estratégico para las empresas de telecomunicaciones en un contexto marcado por la transformación digital y la creciente demanda de conectividad.

Más allá de la calidad del servicio, las evaluaciones de este tipo consideran aspectos relacionados con la gobernanza, la sostenibilidad, la gestión del talento y el impacto social de las organizaciones.

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