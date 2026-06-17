El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de ley que forma parte del plan anticrisis promovido por el Gobierno, una iniciativa orientada a establecer un marco legal para las medidas económicas diseñadas con el propósito de mitigar los efectos de la coyuntura nacional e internacional sobre la actividad productiva y el empleo.

La aprobación en segunda lectura representa uno de los pasos determinantes dentro del trámite parlamentario del proyecto, que ahora deberá completar las etapas constitucionales correspondientes antes de su eventual promulgación.

La propuesta forma parte del conjunto de acciones anunciadas por el Poder Ejecutivo para responder a los desafíos económicos derivados del aumento de los costos internacionales, la inflación y otros factores que han impactado distintos sectores de la economía dominicana.

Hacia un marco legal para las medidas económicas

Con este proyecto, las autoridades buscan dotar de respaldo jurídico a diversas políticas orientadas a sostener la actividad económica, proteger el empleo y facilitar mecanismos de apoyo a sectores considerados estratégicos.

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Durante el debate legislativo, los congresistas discutieron el alcance de las disposiciones y su impacto en las finanzas públicas, en un contexto en el que persisten preocupaciones sobre el costo fiscal de las medidas extraordinarias implementadas por el Estado.

Debate sobre sus efectos

Especialistas han señalado que este tipo de iniciativas puede contribuir a reducir el impacto inmediato de las crisis económicas, aunque advierten que su efectividad dependerá de la ejecución de las políticas públicas y de la capacidad del Estado para mantener el equilibrio fiscal en el mediano plazo.

Los planes anticrisis han sido utilizados en distintos momentos por gobiernos de la región para responder a escenarios de desaceleración económica o de alta volatilidad internacional.

En República Dominicana, medidas similares han buscado preservar la estabilidad macroeconómica y proteger el poder adquisitivo de la población frente a incrementos en los precios de bienes y servicios.

Ahora pasará a la Cámara de Diputados

El proyecto de ley denominado "Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional" busca generar ingresos adicionales por al menos RD$60,000 millones mediante la creación y modificación de diversos impuestos.

La iniciativa ahora pasa a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

El proyecto fue conocido y aprobado luego de que una comisión bicameral concluyera su estudio en menos de dos días. Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el informe favorable fue presentado por la comisión presidida por el senador Pedro Catrain, que además solicitó que la iniciativa fuera declarada de urgencia.

Entre las medidas incluidas figura un impuesto anual único de RD$120,000 para las bancas de lotería y otro gravamen para las bancas deportivas, que oscila entre RD$300,000 y RD$500,000, dependiendo de su ubicación y características.

Asimismo, las bancas de lotería deberán realizar un pago inicial único de RD$200,000 ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) para formalizar sus operaciones comerciales.

Aumentan las retenciones a profesionales independientes

Otro de los cambios relevantes contenidos en la iniciativa modifica el tratamiento fiscal de los honorarios y pagos por servicios prestados por personas físicas fuera de una relación de dependencia.

El artículo 17 incrementa de un 10 % a un 15 % la retención aplicada a honorarios, comisiones y demás remuneraciones por servicios personales, medida que impactaría a profesionales independientes y prestadores de servicios.

Se crea un impuesto sobre ganancias de capital inmobiliarias

La pieza también incorpora un nuevo artículo al Código Tributario que establece un impuesto único del 10 % sobre las ganancias obtenidas por personas físicas en la venta de bienes inmuebles.

La única exención prevista aplicaría cuando el vendedor reinvierta esos recursos en la adquisición de una nueva vivienda dentro de un plazo de seis meses.

Modificaciones durante el debate

Durante la discusión legislativa fueron introducidas modificaciones a los artículos 28, 37 y 38 relacionadas con el régimen tributario de las bancas de lotería, así como con la exención de aranceles para la importación de camiones de bomberos y ambulancias.

La aprobación no contó con consenso político. La bancada de la Fuerza del Pueblo votó en contra del proyecto, cuestionando el alcance de las nuevas cargas tributarias.

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