Cada vez que un gobierno presenta una reforma tributaria, el debate suele dividirse entre quienes la consideran una herramienta necesaria para fortalecer las finanzas públicas y quienes la perciben como una nueva carga sobre los hombros de los contribuyentes. Sin embargo, más allá de los tecnicismos y de los argumentos políticos, existe una pregunta que todo ciudadano tiene derecho a formular: ¿Cómo afectará el Plan Anticrisis del Gobierno mi bolsillo y el de mi familia?

El proyecto de Ley de Medidas Pro-Crecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional ha abierto precisamente ese debate. Sus defensores argumentarán que busca modernizar el sistema tributario, aumentar la recaudación de manera sostenible y generar recursos para enfrentar un contexto internacional complejo. Sus detractores sostienen que, detrás del discurso de crecimiento y simplificación, se esconden nuevos impuestos que recaerán sobre el ciudadano común. Lo cierto es que, independientemente de la posición ideológica, el contenido de la propuesta obliga a un análisis serio y desapasionado.

Uno de los puntos más sensibles es la creación de una contribución sobre el gas licuado de petróleo (GLP), el combustible utilizado por la inmensa mayoría de los hogares dominicanos para cocinar. El proyecto establece un gravamen equivalente a US$ 174.50 por tonelada métrica importada. Traducido a términos comprensibles, esto podría representar aproximadamente RD$ 4.75 adicionales por libra de GLP o cerca de RD$ 119 más por un cilindro doméstico de 25 libras.

Más allá de la discusión técnica, el problema radica en que el gas de cocina constituye un bien esencial. Un impuesto de esta naturaleza es considerado regresivo porque afecta proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos. Mientras una familia de altos recursos puede absorber un incremento relativamente pequeño dentro de su presupuesto, para quienes viven con ingresos limitados cualquier aumento en el costo de cocinar implica sacrificar otros gastos esenciales.

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A ello se suma la propuesta de reinstaurar el impuesto a los cheques y transferencias electrónicas, equivalente al dos por mil sobre cada operación bancaria. Una transferencia de RD$ 10,000 pagaría RD$ 20; una de RD$ 100,000 generaría un cargo de RD$ 200; y una operación de RD$ 1 millón tendría un costo adicional de RD$ 2,000.

En apariencia, podría parecer una cifra insignificante. Sin embargo, el problema de este tipo de gravamen es su efecto acumulativo. Se aplica en cada etapa de la cadena comercial: el proveedor paga, el distribuidor paga, el comerciante paga y, finalmente, ese costo termina trasladándose al consumidor final. Además, en un país que ha promovido activamente la inclusión financiera y la digitalización de pagos, gravar las transferencias envía una señal contradictoria. Se incentiva el uso de la banca digital, pero simultáneamente se penaliza económicamente a quienes la utilizan.

Otro aspecto que despierta cuestionamientos es la amnistía fiscal contemplada para morosos y evasores. El proyecto permitiría que determinados contribuyentes regularicen sus obligaciones pagando únicamente el impuesto adeudado y una porción limitada de intereses, dejando atrás años de recargos acumulados.

La medida podría justificarse desde una óptica pragmática: recuperar ingresos inmediatos para el Estado. Sin embargo, plantea un serio dilema ético y económico. El contribuyente cumplidor podría preguntarse por qué él hizo el esfuerzo de pagar oportunamente mientras otros reciben condiciones preferenciales después de años de incumplimiento. Las amnistías recurrentes corren el riesgo de deteriorar la cultura tributaria y generar la expectativa de que siempre habrá una próxima oportunidad para regularizarse con descuentos.

La propuesta también introduce cambios relevantes en materia digital. Se contempla una retención del 15 % sobre pagos realizados al exterior por servicios como software, publicidad en línea y almacenamiento de datos. Aunque formalmente el sujeto alcanzado sea quien presta el servicio desde el extranjero, la experiencia internacional demuestra que esos costos suelen trasladarse al consumidor. Plataformas de streaming, herramientas tecnológicas utilizadas por emprendedores, servicios en la nube y soluciones digitales para pequeñas empresas podrían encarecerse.

En una economía que aspira a impulsar la innovación, el emprendimiento y la transformación digital, cualquier incremento en el costo de acceso a la tecnología merece un análisis cuidadoso. La competitividad ya no depende únicamente de carreteras o infraestructura física; también depende del acceso asequible a herramientas digitales.

Otro elemento novedoso es la ampliación del alcance de la tributación hacia determinadas rentas obtenidas en el exterior por residentes fiscales. El argumento oficial sería ampliar la base tributaria y acercarse a estándares utilizados en otras jurisdicciones. Sin embargo, sus críticos advierten sobre posibles riesgos de doble tributación, pérdida de competitividad y desincentivos a la inversión. Para una nación con una importante diáspora y crecientes vínculos económicos internacionales, este debate trasciende lo técnico y toca aspectos estratégicos sobre el modelo tributario que se desea construir.

No obstante, sería injusto afirmar que el proyecto solo contiene medidas negativas. Entre sus aspectos favorables figura el aumento del mínimo exento del Impuesto Sobre la Renta para personas físicas, elevando el umbral a RD$480,000 anuales. También se contemplan exenciones para determinados alimentos, deducciones vinculadas a gastos educativos y alivios en algunas operaciones específicas relacionadas con herencias modestas, seguros de vida y adquisición de viviendas.

El desafío consiste en determinar si esos alivios compensan efectivamente las nuevas cargas. Para muchos hogares, la percepción puede resumirse en una frase sencilla: “los beneficios llegarán después, pero los impuestos comienzan ahora”. El aumento del gas, el costo de las transferencias y el posible encarecimiento de ciertos servicios digitales son impactos visibles e inmediatos. En cambio, varios de los alivios tienen efectos graduales o alcanzan solamente a segmentos específicos de la población.

Desde una perspectiva técnica, la discusión también debe abordar la calidad de los impuestos escogidos. Organismos internacionales han señalado históricamente que los impuestos a las transacciones financieras pueden generar distorsiones económicas, incentivar la informalidad y reducir la eficiencia del sistema financiero. Asimismo, las amnistías reiteradas debilitan el cumplimiento voluntario; los recargos excesivos pueden afectar empresas con problemas temporales de liquidez; y la ausencia de información clara sobre el destino específico de los recursos recaudados limita la confianza ciudadana.

La República Dominicana necesita fortalecer sus ingresos públicos. Esa realidad es indiscutible. El país demanda más inversión en educación, salud, seguridad, infraestructura y protección social. Sin embargo, la legitimidad de cualquier reforma tributaria depende de tres condiciones fundamentales: que sea equitativa, que sea transparente y que la población perciba que el esfuerzo solicitado se distribuye de manera justa.

La discusión no debe reducirse a consignas simplistas ni a la confrontación política. La verdadera pregunta es si estamos construyendo un sistema tributario capaz de impulsar el crecimiento sin castigar desproporcionadamente a quienes cumplen y sostienen día tras día la economía nacional. Una reforma fiscal no solo debe recaudar más; debe fortalecer la confianza entre el Estado y los ciudadanos. Porque cuando el contribuyente siente que paga más, recibe poco y observa privilegios para quienes incumplen, lo que se erosiona no es únicamente su bolsillo: también se debilita la credibilidad del pacto social que sustenta todo sistema tributario.

Tu Consultorio Financiero es una columna desarrollada por Jesús Geraldo Martínez sobre finanzas personales, para orientar a las personas con conocimientos básicos en finanzas y economía a mejorar su entendimiento. Para consultar con el autor puede escribir al correo abogadojesus@icloud.com, o en Instagram @Jesusgeraldomartinez.

Jesús Geraldo Martínez Economista Dominicano, consultor, con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero, destacado por sus conocimientos en gerencia, finanzas bancarias, gestión de riesgos, administración y optimización de portafolios, investigación económica, planificación estratégica, análisis de riesgos financieros y sectoriales, análisis y estructuración de bases de datos, econometría, estadística, diseño y aplicación de modelos de pruebas de estrés. Ver más