Pocas expresiones se usan con tanta ligereza en el debate público como la palabra "crisis". Se invoca lo mismo ante una semana mala en la bolsa que ante el colapso ordenado de una economía. Sin embargo, en el análisis económico riguroso una crisis no es una sensación ni un titular: es un estado que se reconoce por la conjunción de indicadores objetivos que se deterioran de manera simultánea y se retroalimentan. Ningún número aislado declara una crisis.

Lo que la define es el patrón, la velocidad del deterioro y la forma en que unas debilidades contaminan a las demás. Conviene, por tanto, ordenar esos indicadores por bloques, entender qué dice cada uno y, acto seguido, contrastarlos con las cifras más recientes de la República Dominicana.

El sector fiscal: la solvencia del Estado

El primer frente es la capacidad del Estado para sostener sus obligaciones. Aquí el indicador más citado es el déficit fiscal como proporción del PIB. Un déficit ocasional no alarma a nadie, pero un déficit elevado y persistente, por encima del 3 al 5 por ciento del producto año tras año, revela que el gasto corre estructuralmente por delante de los ingresos. Ese desbalance se acumula en el segundo indicador clave: la deuda pública como porcentaje del PIB.

No existe un umbral universal, porque las economías avanzadas con moneda de reserva toleran niveles que serían letales para un país emergente, pero como referencia los tratados europeos fijaron el 60 por ciento como línea de prudencia, y para economías en desarrollo cifras cercanas o superiores ya encienden señales.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Más importante que el nivel de la deuda es su dinámica y su costo. El servicio de la deuda como proporción de los ingresos fiscales mide cuánto del presupuesto se consume solo en pagar intereses, recursos que dejan de financiar salud, educación o inversión. Cuando ese costo escala, el mercado lo refleja de inmediato en los diferenciales de riesgo soberano, el conocido EMBI, y en los seguros contra impago, los CDS.

Una ampliación abrupta de esos diferenciales, sumada a una rebaja de calificación crediticia por parte de las agencias, anticipa el peor escenario: la pérdida de acceso a los mercados de financiamiento.

En el caso dominicano, este frente muestra disciplina con un punto de vigilancia. El país cerró el ejercicio fiscal de 2025 con un déficit de 3.45 por ciento del PIB, en línea con lo presupuestado y bajo el ancla de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024. La deuda del Sector Público No Financiero se ubicó en 47.9 por ciento del PIB, y al consolidar la deuda cuasifiscal del Banco Central la cifra asciende a alrededor de 59 por ciento, un nivel todavía manejable para los estándares regionales.

La señal que merece atención no es el nivel, sino la trayectoria: en la última década la deuda del SPNF creció a un ritmo cercano al 9.8 por ciento anual, frente a una economía que se expandió 4.3 por ciento en promedio, de modo que el endeudamiento avanza más rápido que el producto. El servicio de intereses presupuestado para 2026 ronda el 4 por ciento del PIB, y la presión tributaria, en torno al 15.6 por ciento del PIB, sigue siendo baja, lo que limita el espacio fiscal. Pese a ello, el riesgo soberano permanece contenido y la agencia Moody’s ha revisado de forma favorable la calificación, señalando que el principal reto para aspirar al grado de inversión es precisamente moderar el peso de la deuda.

El sector externo: la balanza de pagos

El segundo frente es la relación de la economía con el resto del mundo. El déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB indica si el país gasta de forma sistemática más de lo que produce frente al exterior. Un déficit sostenido por encima del 4 o 5 por ciento del PIB obliga a financiarse con ahorro externo, y esa dependencia se vuelve frágil si el capital decide marcharse.

De ahí la centralidad de las reservas internacionales. Dos métricas resumen su salud: la cobertura en meses de importaciones, donde menos de tres meses se considera incómodo, y la regla de Guidotti y Greenspan, que exige que las reservas cubran al menos la totalidad de la deuda externa que vence en doce meses. Cuando las reservas se agotan, la autoridad monetaria pierde su capacidad de defender la moneda y aparecen la presión cambiaria, la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo y, en los casos más severos, una salida repentina de capitales.

En este bloque la República Dominicana exhibe márgenes holgados. El déficit de cuenta corriente se mantiene alrededor del 2.5 por ciento del PIB y, según el Fondo Monetario Internacional, está plenamente financiado por inversión extranjera directa, lo que elimina la dependencia de capital especulativo de corto plazo. Las reservas internacionales se sitúan cerca de los 16,000 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 12 por ciento del PIB y a unos seis meses de importaciones, por encima de las métricas recomendadas por el FMI y de la regla de cobertura de deuda de corto plazo.

Lejos de sufrir presión cambiaria, el peso dominicano se ha apreciado en torno al 8 por ciento al cierre de mayo de 2026, sostenido por el dinamismo del turismo, las zonas francas, las remesas y la inversión extranjera. El país, además, ha colocado emisiones soberanas con demanda varias veces superior al monto ofertado, prueba de un acceso a los mercados que está lejos de cerrarse.

El sector monetario y los precios

El tercer bloque es el de la estabilidad de precios. La inflación es el termómetro más visible para el ciudadano. No alarma una inflación moderada y estable, sino una inflación alta, acelerada y, sobre todo, con expectativas desancladas, cuando los agentes dejan de creer en la meta del banco central y empiezan a indexar precios y contratos por anticipado. En el extremo se llega a la hiperinflación, que destruye la función del dinero.

Junto a la inflación importan las tasas de interés reales y el ritmo de expansión del crédito, pues un auge crediticio desbordado suele preceder a las crisis con notable regularidad. La sustitución de moneda, es decir la creciente dolarización de depósitos y contratos, es otra señal de pérdida de confianza en la moneda local.

La República Dominicana se mantiene firme en este terreno. La inflación interanual se moderó a 5.35 por ciento en mayo de 2026, fuera del rango meta del Banco Central de 4.0 por ciento más o menos un punto, tras promediar cerca de 3.7 por ciento en 2025. Es revelador que las presiones recientes provengan de un choque de oferta externo, el encarecimiento del petróleo asociado al conflicto en Medio Oriente, y no de un desborde de demanda interna, razón por la cual las expectativas de inflación de mediano plazo permanecen ancladas a la meta.

El Banco Central ha mantenido la tasa de política monetaria en 5.25 por ciento, una postura prudente ante la volatilidad global. No se observa ni dolarización creciente ni un auge crediticio desordenado: por el contrario, el crédito al sector privado apenas equivale al 27 por ciento del PIB, el más bajo entre los pares regionales.

El sector financiero y bancario

El cuarto frente es el corazón del sistema, porque una crisis bancaria tiene la peculiar capacidad de paralizar a toda la economía en cuestión de días. Los indicadores prudenciales son aquí decisivos: la morosidad de la cartera revela el deterioro de la calidad de los activos; la adecuación de capital indica si las entidades tienen colchón suficiente para absorber pérdidas; y los coeficientes de liquidez, como el LCR y el NSFR consagrados por Basilea, miden la capacidad de resistir tensiones de fondeo.

A estos se suman el desvío del crédito respecto de su tendencia de largo plazo, las burbujas en los precios de los activos y el apalancamiento excesivo del sector privado. Cuando la confianza se quiebra, todo culmina en el fenómeno más temido: las corridas de depósitos y el contagio entre entidades.

La banca dominicana exhibe indicadores sólidos. La cartera vencida a más de noventa días y en cobro judicial representaba apenas entre 1.2 y 1.3 por ciento de la cartera bruta al cierre de 2025, una morosidad baja, aunque con un leve deterioro que la acerca a niveles previos a la pandemia y que conviene seguir de cerca.

El índice de solvencia del sistema se mantiene cerca del 17 por ciento, muy por encima del mínimo regulatorio del 10 por ciento, y la liquidez es amplia, con activos líquidos equivalentes a cerca del 59 por ciento de los depósitos. La baja penetración del crédito, lejos de constituir una debilidad sistémica, deja margen de crecimiento sin las señales de sobrecalentamiento que suelen anteceder a las crisis bancarias. Es justamente la fortaleza patrimonial y de provisiones lo que permite absorber con holgura el deterioro gradual y natural de la cartera.

El sector real: la actividad económica

El quinto bloque mide lo que ocurre con la producción y el empleo. La definición técnica más extendida de recesión es la caída del PIB durante dos trimestres consecutivos, aunque organismos especializados emplean criterios más amplios sobre profundidad, difusión y duración. Acompañan a la contracción el aumento del desempleo, la caída de la inversión y del consumo, el retroceso de la producción industrial y el deterioro de los índices de confianza y de los gerentes de compras, los PMI, que suelen anticipar el giro del ciclo.

En la República Dominicana la actividad se desaceleró en 2025, con un crecimiento que rondó el 3 por ciento tras el 5 por ciento de 2024, reflejo en parte de una política monetaria que se mantuvo restrictiva. Sin embargo, los datos recientes apuntan a una recuperación clara: el indicador mensual de actividad económica creció 5.1 por ciento interanual en marzo de 2026 y el primer trimestre promedió 4.1 por ciento, con proyecciones de entre 4.0 y 4.5 por ciento para el año, impulsadas por la construcción, la manufactura de zonas francas y el turismo.

El desempleo se ubicó en torno al 4.9 por ciento en 2025, uno de los más bajos de la región, con niveles récord de ocupación. No hay recesión ni contracción del empleo: hay una desaceleración que ya está revirtiendo.

Las señales de mercado

Por último, los mercados financieros generan sus propias alarmas tempranas. La inversión de la curva de rendimientos, cuando las tasas de corto plazo superan a las de largo plazo, ha precedido a buena parte de las recesiones en las economías avanzadas. El alza de la volatilidad, los diferenciales de crédito corporativo y la ampliación de la brecha cambiaria entre los mercados oficial y paralelo funcionan como un sismógrafo que registra el nerviosismo antes de que el terremoto sea visible en las estadísticas.

En el caso dominicano, estas señales confirman el diagnóstico de los bloques anteriores. El riesgo país medido por el EMBI permanece en mínimos históricos, en ocasiones por debajo del de economías ya calificadas con grado de inversión; la moneda se aprecia en lugar de depreciarse; y no existe brecha relevante entre el tipo de cambio oficial y el de mercado. Los inversionistas internacionales han respondido con sobredemanda a las colocaciones de deuda soberana, lo que evidencia confianza y no fuga de capitales.

Cómo leer los indicadores en conjunto

El error más común es interpretar estos indicadores de forma aislada. Su poder predictivo reside en la lectura conjunta y en la atención a la velocidad del deterioro. La literatura clásica de Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff mostró que las crisis rara vez vienen solas: las cambiarias, bancarias, de deuda soberana e inflacionarias tienden a presentarse encadenadas, y las llamadas crisis gemelas, que combinan colapso bancario y cambiario, son especialmente destructivas. El enfoque de señales desarrollado por Graciela Kaminsky y Reinhart buscó precisamente identificar qué variables emiten alertas con mayor anticipación. La conclusión práctica es que un país no entra en crisis cuando un indicador cruza un umbral, sino cuando varios frentes ceden a la vez y la confianza, ese activo intangible pero decisivo, se evapora.

El veredicto: ¿Está la República Dominicana en crisis?

Aplicado el marco anterior, la respuesta es clara: no. La crisis exige el deterioro simultáneo de múltiples frentes y el quiebre de la confianza, y en la República Dominicana ocurre justamente lo contrario. El déficit fiscal está anclado en una regla de responsabilidad, la deuda se mantiene en niveles moderados, la cuenta corriente está plenamente financiada por inversión extranjera directa, las reservas superan con holgura los umbrales prudenciales, la moneda se aprecia, la inflación se ubica dentro de la meta, la banca muestra solvencia y liquidez elevadas, el desempleo es de los más bajos de la región, el crecimiento se está recuperando y el riesgo país se encuentra en mínimos históricos. Ningún bloque parpadea en rojo. La mayoría brilla en verde y unos pocos, en un ámbar tranquilo.

Lo honesto, sin embargo, es no confundir solidez con invulnerabilidad. Las debilidades dominicanas no son de crisis, sino de sostenibilidad de mediano plazo, y son reales.La deuda crece más rápido que la economía, la presión tributaria es baja, el subsidio eléctrico sigue drenando recursos cuantiosos del presupuesto y el país es altamente vulnerable a los desastres naturales y a los choques externos, como el reciente encarecimiento del petróleo lo ha recordado. Estas no son razones para la alarma, sino para la reforma prudente. La fortaleza de hoy es precisamente el capital político y económico que permite corregir esas vulnerabilidades sin sobresaltos. Una economía está en crisis cuando se ve obligada a ajustar en condiciones de pánico; está bien gobernada cuando ajusta a tiempo, en condiciones de calma. La República Dominicana se encuentra hoy, sin duda, en el segundo grupo, y el reto consiste en permanecer en él.

Jesús Geraldo Martínez Economista Dominicano, consultor, con amplia experiencia profesional en regulación y supervisión del sector financiero, destacado por sus conocimientos en gerencia, finanzas bancarias, gestión de riesgos, administración y optimización de portafolios, investigación económica, planificación estratégica, análisis de riesgos financieros y sectoriales, análisis y estructuración de bases de datos, econometría, estadística, diseño y aplicación de modelos de pruebas de estrés. Ver más