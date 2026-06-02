Al cumplirse un mes de la promulgación de la Ley 16-26, que ordena la validación, depuración, reconocimiento y pago de deudas viejas a contratistas del Estado, el Comité Institucional Codiano (CIC) solicitó al Ministerio de Hacienda y Economía agilizar las gestiones necesarias para conformar la comisión encargada de ejecutar la legislación.

La solicitud fue realizada mediante una comunicación formal depositada este lunes ante el ministerio, en la que el CIC expresó preocupación por la ausencia de pasos visibles orientados a completar la integración de dicha comisión, cuya presidencia corresponde al titular de esa institución.

De acuerdo con el comité, la conformación de la comisión es indispensable para iniciar el proceso de evaluación, validación y organización de los expedientes previstos en la ley.

Comunicación fue registrada ante Hacienda

La comunicación, registrada bajo el número MHE-EXT-2026-011027, fue entregada por una comisión integrada por el arquitecto Emiliano Familia y los ingenieros Samuel Peña, Fausto Rosario y Miguel Liberato.

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Los representantes del CIC reiteraron la necesidad de que se acelere la puesta en funcionamiento del mecanismo institucional contemplado en la Ley 16-26.

Advierten retraso en la aplicación de la ley

El ingeniero Miguel Liberato, vocero autorizado del CIC, recordó que el presidente Luis Abinader actuó con rapidez al promulgar la legislación prácticamente de inmediato tras su aprobación congresual.

A su juicio, esa decisión envió una señal clara de voluntad política para encaminar una solución a una problemática que durante décadas ha afectado a centenares de contratistas estatales.

Sin embargo, observó que esa diligencia presidencial no ha sido acompañada, hasta el momento, por una actuación administrativa igualmente expedita para poner en marcha la comisión.

“Advertimos cierta desalineación entre la celeridad con que el presidente Abinader promulgó la ley y la lentitud observada en el proceso de conformación de la comisión encargada de ejecutarla”, expresó Liberato.

El vocero aclaró que la preocupación del comité responde a la necesidad de evitar retrasos innecesarios en una causa marcada por largos años de espera.

Contratistas envejecientes y casos acumulados por décadas

El CIC explicó que la puesta en marcha de la comisión debe producirse con sentido de urgencia, tomando en cuenta que numerosos contratistas incluidos en el proceso son envejecientes, varios enfrentan situaciones delicadas de salud y otros han fallecido esperando el reconocimiento de sus acreencias.

El comité recordó que se trata de deudas derivadas de obras ejecutadas, supervisadas y entregadas al Estado hace décadas.

Asimismo, reiteró su solicitud de que, una vez instalada la comisión, los expedientes correspondientes a los contratistas incluidos en el CIC sean conocidos de manera prioritaria por razones técnicas, jurídicas y humanas.

La organización sostuvo que la antigüedad de los casos, la existencia de obras en servicio y las condiciones de vulnerabilidad de numerosos afectados justifican un tratamiento ágil dentro del proceso establecido por la ley.

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