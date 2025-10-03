La Asociación de Pequeños Productores de Café de la región Sur advirtió el riesgo de pérdidas económicas para los caficultores debido a la escases de mano de obra para recolectar el fruto, y señaló que la pérdida de esa cosecha significaría no sólo el empobrecimiento de los productores nacionales, sino un aumento de la importación del grano desde otros países.

A través de un comunicado, la entidad explicó que la cosecha estimada para este año debe superar por primera vez en una década los 300 mil quintales de café. Según estimaciones de la Asociación, solo en la región sur se espera que la cosecha supere los 120 mil quintales.

"Este año en que los productores esperaban superar las carencias de años de pérdidas acumuladas no hay quien recoja el producto, porque ya no hay recolectores dominicanos ni tampoco haitianos ", se informó en un comunicado de prensa.

Agregó que el aumento de la producción nacional coincide con el precio más alto del café en el mercado mundial en 50 años. Ayer, destacó el gremio agricultor, las empresas compradoras locales estaban pagando el quintal de 100 libras a RD$ 21,500.

Una cosecha de café que supere los 300 mil quintales con los precios actuales significa que en las zonas más deprimidas del país circularán RD$ 6 mil millones.

La asociación agrícola indicó que "la ecuación es sencilla", al ejemplificar que en vez de sumar RD$ 6 mil millones entre los productores buscar US$ 100 millones para importar la misma cantidad; si se pierde la mitad de la cosecha dividir los números en la misma proporción.

El gremio detalló que el comportamiento de la producción nacional ha ido hacia la baja desde el 2012. A partir del 2013 cuando se produjeron justo 300 mil quintales, la producción fue hacia la baja hasta el año más crítico que fue el 2016 cuando apenas se produjeron 86 mil quintales.

"Cada libra de café que cae de la mata son RD$ 21 que no recibirá", lamentó.

Explicó que el adelanto de las lluvias de octubre que ocurren a mitad de cosecha ha agravado la situación y ni el Instituto del Café ni el Ministerio de Agricultura ofrece alguna asistencia.

