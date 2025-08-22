El gerente general de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana (Agrodosa), aseguró que para que la entidad pueda seguir ejerciendo de manera eficaz su compromiso de garantizar las inversiones de los productores agropecuarios, es fundamental lograr cuatro objetivos, que incluyen el aumento de la asignación presupuestal del gobierno.

Esa asignación anual debería ser de unos RD$ 400 millones, para que le permita cubrir una superficie de unos 2.5 millones de tareas, atender oportunamente los siniestros ordinarios y crear reservas ante eventos catastróficos, afirmó José Fabelo.

Además, afianzar la confianza de los productores en el seguro, fortaleciendo la credibilidad en Agrodosa.

También, la expansión del seguro a otras zonas del país. Actualmente hay zonas grandes de cultivos en las que la penetración del seguro ha sido limitada o inexistente por falta de recursos, presencia técnica o espacio físico.

Asimismo, dijo que se necesita potencializar un mayor aseguramiento de los cultivos de cacao, mango, aguacate y café, para Agrodosa poder desarrollar un producto de seguro de rendimiento que permita ofrecer cobertura de daños directos sobre cultivos de importancia económica y en los que el aseguramiento ha sido muy limitado o casi nulo.

Al rendir cuentas ante la Asamblea General Ordinaria Anual de Agrodosa, Fabelo expresó que esa empresa pagó a productores agrícolas y pecuarios indemnizaciones por siniestros agropecuarios mas de RD$ 2,227 millones de agosto del 2020 a diciembre del año pasado.

La asamblea estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Administración y ministro de Agricultura, Limber Cruz.

El gerente general de Agrodosa, al rendir cuentas del período 2020-2024, indicó que esa empresa suscribió con productores agrícolas y pecuarios pólizas por mas de RD$ 3,484 millones.

Fabelo indicó que Agrodosa, una empresa de capital mixto (público-privado), está al día con las reaseguradora en sus compromisos de pagos de primas cedidas.

El funcionario explicó que en el período agosto de 2020 a diciembre de 2024, esa entidad pagó indemnizaciones a 10,249 productores del agro por RD$ 2,227,199,302.57.

