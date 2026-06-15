El acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra provocó una inmediata caída del precio del petróleo, reflejando un optimismoque también contagió a la mayoría de las bolsas europeas y asiáticas, que terminaron su jornada con subidas al igual que la de Wall Street de Nueva York.

Al toque de la campana en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones de Industriales subió un 0,92 %, hasta 51.671 unidades, marcando un nuevo máximo histórico. El S&P 500 y el Nasdaq sumaron un 1,65 % y un 3,07 %, respectivamente, y se situaron en 7.554 y 26.683 puntos.

Mientras, en Europa, destacó la subida del 1,43 % de la bolsa española, que cerró en máximos históricos, mientras que Fráncfort repuntó el 1,05 %; el índice Euro Stoxx 50 ganó el 0,68 %; Milán el 0,66 % (también acabó en niveles récord) y París el 0,4 %. Bajó Londres, el 0,39 %.

¿Y las bolsas de Asia?

También hubo alzas en Asia: Seúl avanzó el 5,2 %; Tokio el 4,99 % y marcó un nuevo récord; Shanghái ganó el 1,61 % y Hong Kong el 0,5 %.

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Las bolsas europeas redujeron su avance al final de su sesión pese a los avances en Wall Street, donde destacó en el plano corporativo la empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX, que se disparó hoy un 20 % tras protagonizar el pasado viernes la mayor salida a bolsa de la historia.

Las bolsas recibieron con optimismo el acuerdo entre Estados Unidos e Irán anunciado el domingo tras varias semanas intercambiando borradores. Se espera que ambas partes firmen el viernes en Suiza un memorando de entendimiento.

Acuerdo que en teoría permitirá reabrir Ormuz

El acuerdo, que en teoría permitirá reabrir Ormuz y facilitar el paso de barcos, contribuyó a que el barril de petróleo brent bajara un 5,3 %, hasta 82,7 dólares el barril. Por su parte, el intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), referencia en EE. UU., descendió un 4,9 %, hasta 80,75 dólares, su precio más bajo desde principios de marzo.

El optimismo por el pacto con Irán afectó también a los pronósticos sobre política monetaria en EE.UU.: según la herramienta FedWatch, los mercados dan ahora una menor probabilidad, del 57 %, a una temida subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre.

Al margen, el precio de gas natural en el mercado europeo de los Países Bajos se abarataba el 9,09 % y se negociaba a 42,52 euros el megavatio hora.

En otros mercados, el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años bajaba al 4,469 %, el euro se cambiaba a 1,16 dólares y el bitcóin subía un 1,36 %, alcanzando los 66.607 dólares.

El precio de la onza troy de oro subía el 2,29 % y se cambiaba a 4.355,7 dólares, mientras que la plata ganaba el 3,08 %, hasta 70,07 dólares.

(Con informaciones de EFE y AFP)

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