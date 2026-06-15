La Asociación Dominicana de Productores de Ron (Adopron) expresó su respaldo a varias de las disposiciones contenidas en el proyecto de ley de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional, al considerar que fortalecen la equidad tributaria, la seguridad jurídica y la competencia en el mercado de bebidas alcohólicas.

El gremio destacó la propuesta que aclara que el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) ad valorem aplicable a las bebidas alcohólicas debe calcularse sobre el valor total del producto adquirido por el consumidor, incluyendo todos los elementos que forman parte de su presentación y comercialización.

Según Adopron, la medida no crea un nuevo impuesto, sino que unifica el criterio para el cálculo del tributo y evita interpretaciones distintas entre los contribuyentes.

"Un sistema tributario moderno necesita reglas claras, verificables y aplicables por igual. Cuando existen interpretaciones diferenciadas sobre cómo calcular un mismo impuesto, se generan distorsiones que afectan la confianza en el sistema, las recaudaciones del Estado y la sana competencia", señaló la entidad en un comunicado.

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Pide aprobar cambios sobre trazabilidad fiscal

La asociación también respaldó las disposiciones dirigidas a fortalecer los mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, al considerar que contribuirán a combatir el comercio ilícito, proteger a los consumidores y mejorar la recaudación tributaria.

No obstante, sostuvo que esos sistemas deben aplicarse de manera uniforme a todos los participantes del mercado, sin diferencias entre productos nacionales e importados ni entre empresas que compiten en un mismo sector.

Asimismo, planteó que la implementación de estos mecanismos esté acompañada de mayores acciones de fiscalización, campañas de educación al consumidor y fortalecimiento institucional.

Adopron llamó al Congreso Nacional a aprobar estas disposiciones al considerar que contribuirán a reducir las distorsiones competitivas en el mercado de bebidas alcohólicas y a fortalecer la formalidad.

La entidad reiteró su disposición de colaborar con las autoridades durante la discusión del proyecto y afirmó que el país requiere un régimen tributario que incentive la inversión, proteja la producción formal y garantice igualdad de condiciones para todos los contribuyentes.

"Cuando las reglas son iguales para todos, gana el Estado, gana el consumidor, gana la industria formal y gana la economía dominicana", concluyó.

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