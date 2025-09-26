El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el Gobierno continuará el subsidio a combustibles esenciales para proteger a los consumidores, con la asignación de RD$ 143.8 millones.

En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$ 10.89 por galón; el gasoil Regular en RD$ 14.26; el gasoil Óptimo en RD$ 11.06, y la gasolina Regular en RD$ 0.33.

Para la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.

Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.

Avtur, RD$ 196.00 por galón; baja RD$ 2.09.

Kerosene, RD$ 227.20 por galón; baja RD$ 2.30.

Fueloil #6, RD$ 156.49 por galón; baja RD$ 0.39.

Fueloil 1%S, RD$ 167.96 por galón; baja RD$ 3.53.

Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.

Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más