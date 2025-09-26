El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó que, durante la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2025, el Gobierno continuará el subsidio a combustibles esenciales para proteger a los consumidores, con la asignación de RD$ 143.8 millones.
En consecuencia, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) en RD$ 10.89 por galón; el gasoil Regular en RD$ 14.26; el gasoil Óptimo en RD$ 11.06, y la gasolina Regular en RD$ 0.33.
Para la semana del 27 de septiembre al 3 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:
Gasolina Premium se venderá a RD$ 290.10 por galón; mantiene su precio.
Gasolina Regular, RD$ 272.50 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Regular, RD$ 224.80 por galón; mantiene su precio.
Gasoil Óptimo, RD$ 242.10 por galón; mantiene su precio.
Avtur, RD$ 196.00 por galón; baja RD$ 2.09.
Kerosene, RD$ 227.20 por galón; baja RD$ 2.30.
Fueloil #6, RD$ 156.49 por galón; baja RD$ 0.39.
Fueloil 1%S, RD$ 167.96 por galón; baja RD$ 3.53.
Gas licuado de petróleo (GLP), RD$ 137.20 por galón; mantiene su precio.
Gas natural, RD$ 43.97 por m3 ; mantiene su precio.
