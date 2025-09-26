El Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci) inauguró su Congreso Internacional de Consultores Impositivos (CICI 2025). El evento, que se celebra bajo el lema “Tendencias de la fiscalidad y tributación: Una agenda necesaria para República Dominicana”, se ha consolidado como el principal foro para el debate sobre el futuro del sistema fiscal del país.

“Los temas que abordaremos aquí, desde la inteligencia artificial hasta las reformas fiscales y la economía digital, son cruciales para construir un sistema tributario más eficiente, justo y adaptado a los nuevos tiempos”, declaró el presidente del Conaci, Samuel Alexis Rodríguez.

Consideró que la administración tributaria ha experimentado importantes avances, pero que aún persisten grandes desafíos que afectan la sostenibilidad de las finanzas públicas, por lo que es necesario avanzar en temas de vanguardia y reinventarse hacia una economía cada vez más globalizada.

“En el Conaci estamos comprometidos con la construcción de un sistema tributario, más moderno, justo, trasparente y eficiente. Por ello, este congreso se inspira en un contexto global de avances, oportunidades y lecciones para la administración tributaria dominicana, donde el consultor tributario es protagonista”, precisó Rodríguez.

En el acto de apertura del evento el gobierno estuvo representado por el director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, máxima autoridad en materia de Impuestos quien destacó el rol que juega en la sociedad, el Consejo Nacional de Consultores Impositivos (Conaci).

“El Conaci es una institución que desde su creación en el año 2008 ha sabido consolidarse como un referente nacional en materia tributaria en la formación continua de sus miembros y el dialogo continuo con el Estado y el sector privado”, precisó Valdez.

Al mismo tiempo, consideró que la modernización fiscal no puede ser una tarea aislada, sino que requiere del diálogo permanente entre autoridades, empresarios, académicos, consultores y académicos.

Márcio Ferreira Verdi, secretario ejecutivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT), disertó sobre “Nuevos paradigmas, tendencias y mejores prácticas en las administraciones tributarias”, ofreciendo una visión global de las oportunidades para República Dominicana.

Durante los próximos días, el CICI 2025 presentará un robusto programa que incluye conferencias sobre los temas más disruptivos en el ámbito fiscal.

