La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) canceló y suspendió de oficio 47 registros del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de personas físicas y jurídicas vinculadas a casos de corrupción, para impedir que proveedores condenados o procesados se beneficien de recursos públicos.

La medida fue oficializada mediante la resolución DGCP-44-2025-003701 y, según la DGCP, se sustenta en la información remitida por la Procuraduría General de la República y en lo dispuesto por la Ley núm. 340-06 y la Ley núm. 107-13.

La resolución ordena la cancelación definitiva de oficio de 21 registros, la suspensión provisional de 14 proveedores a la espera de decisión judicial y la suspensión automática de 12 registros de empresas cuyos socios o directivos han sido condenados.

La DGCP aclaró que los proveedores con estatus de cancelado quedan inhabilitados de forma permanente para contratar con el Estado, mientras que los suspendidos permanecen temporalmente inhabilitados hasta la conclusión del proceso judicial correspondiente.

El órgano rector notificó la decisión a la Contraloría General de la República, a la Cámara de Cuentas, a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y a la Procuraduría General de la República para los fines legales pertinentes.

Carlos Pimentel Florenzán, director general de Contrataciones Públicas, afirmó que la resolución reafirma el compromiso de la DGCP con la integridad del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas y con el fortalecimiento de los controles.

La DGCP señaló que esta acción forma parte de sus atribuciones legales para proteger los recursos del Estado y enviar un mensaje de transparencia e integridad al mercado público.

