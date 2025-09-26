El euro subió hoy hasta los 1,17 dólares tras las cifras de inflación de EEUU y ante la subida del diferencial de la rentabilidad de la deuda soberana de Francia.

El euro se cambiaba hacia las 15.00 horas GMT a 1,1698 dólares, frente a los 1,1678 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1672 dólares.

La inflación subió en EEUU en agosto 0,1 puntos porcentuales, hasta el 2,7 % interanual.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los ingresos y los gastos privados aumentaron en EEUU más de lo previsto.

El diferencial de la rentabilidad de la deuda soberana a 10 años de Francia y Alemania, que sirve de referencia, superó los 80 puntos básicos, el nivel más alto desde enero.

El euro se depreció el jueves tras la publicación de datos de la economía estadounidense mejores de lo previsto, que apoyaron la cotización del dólar porque reducen la preocupación por la situación de la economía estadounidense y pueden frenar las expectativas de bajadas de los tipos de interés.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1658 y 1,1701 dólares.