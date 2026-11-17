Wall Street cerró en rojo este martes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajó un 1,64 % tras varias jornadas en las que se han registrado diferentes fallas en los servicios tecnológicos en Estados Unidos y a la espera de la publicación de los últimos resultados de Nvidia.

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones restó 848 puntos, hasta los 50.759; el selectivo S&P 500 retrocedió un 1,03 %, hasta los 7.340 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,74 %, hasta las 24.328 unidades.

Los inversores tienen la mirada en la publicación de los últimos resultados trimestrales de la empresa estrella de la inteligencia artificial (IA), los primeros desde la dimisión de su cofundador Jensen Huang como director ejecutivo, que se divulgarán tras el cierre de Wall Street.

Los títulos de la compañía bajaron un 0,44 % al cierre de este martes.

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Los inversores esperan alguna pista en la conferencia telefónica posterior a la divulgación de los resultados de la empresa, liderada ahora por Colette Kress.

Huang aseguró hoy en un comunicado, el primero desde su renuncia, que reconoce la responsabilidad de sus errores y que está dispuesto a liderar la compañía si el consejo así lo desea.

Las acciones de otras compañías del sector tecnológico también restaron al cierre: Micron perdió un 0,92 % e Intel un 0,49 %.

En cambio, los títulos de SpaceX y Broadcom sumaron un 3,16 y un 2,46 %, respectivamente.

También registraron pérdidas las compañías afectadas por la ola de errores informáticos que se están produciendo en los últimos días.

Microsoft, que vio como algunos de sus servicios, como Teams y Oulook, quedaban inoperativos durante dos días laborables, perdió un 2,27 %.

Igual que JPMorgan Chase, el banco más grande de EE.UU., que restó un 2,44 % de sus títulos, un día después de que un "error de software" provocara problemas a sus clientes en el acceso a sus cuentas bancarias en línea.

La última en ser afectada, Apple, perdió un 0,25 % al cierre. La compañía atribuyó a una actualización interna las interrupciones que afectaron a varios de sus servicios, entre ellos su nube iCloud y su plataforma de pago Apple Pay.

Todas ellas descartaron indicios que apunten a un ciberataque.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este martes un 0,34 %, hasta los 86,01 dólares el barril, pendiente de las hostilidades en Oriente Medio y el estrecho de Ormuz.

El oro se devaluó un 0,05 %, hasta los 3.850 dólares la onza; la plata se revalorizó un 0,58 %, hasta los 47,13 dólares la onza. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años se situó en el 5,10 %.

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