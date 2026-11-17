La Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos presentó sus opciones de financiamiento hipotecario a dominicanos residentes en España durante la feria inmobiliaria «Más Cerca de Casa – Madrid 2026», celebrada del 6 al 8 de noviembre en el Hotel Meliá Castilla, en Madrid.

La entidad participó en el evento organizado por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), con el respaldo del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED), donde ofreció orientación a los visitantes interesados en adquirir una propiedad en República Dominicana desde el extranjero.

Según datos de la institución, el 40 % de su cartera hipotecaria corresponde a dominicanos residentes fuera del país. De ese segmento, el 10.11 % está integrado por personas que viven en España.

Durante la feria, los representantes de La Nacional ofrecieron información sobre su portafolio de productos financieros, las alternativas de préstamos hipotecarios y los requisitos para gestionar la compra de una vivienda desde el exterior.

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Tomás Pimentel, vicepresidente de Negocios y Mercadeo de la entidad, señaló que la participación permitió acercar sus servicios a la diáspora dominicana y orientar a quienes tienen planes de adquirir una vivienda en su país de origen.

Wilson Beltré, Valerie Valette y Tomás Pimentel

Más de 2,000 citas de seguimiento durante la feria

De acuerdo con datos preliminares de Acoprovi, las tres jornadas de «Más Cerca de Casa – Madrid 2026» registraron más de 2,000 citas de seguimiento entre visitantes y expositores.

La representación de La Nacional estuvo integrada por Tomás Pimentel, vicepresidente de Negocios y Mercadeo; Valerie Valette, gerente de Inclusión Financiera y Ventas Indirectas, y Wilson Beltré, gerente de Negocios.

Como parte de su agenda en Madrid, los ejecutivos también visitaron al embajador dominicano ante el Reino de España, Tony Raful, para abordar iniciativas de colaboración dirigidas a los dominicanos residentes en ese país, especialmente en materia de inclusión y educación financiera.

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