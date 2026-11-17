El presidente del Consejo Empresarial de Santo Domingo Norte (CESDN), Julián Pérez, pidió a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) mantener el acompañamiento a las micro y pequeñas empresas durante la implementación de la facturación electrónica, al considerar que no cuentan con las mismas capacidades económicas, tecnológicas y administrativas que las grandes compañías.

Pérez respaldó la modernización del sistema tributario y reconoció la importancia de la facturación electrónica para fortalecer la transparencia, formalizar los negocios y hacer más eficientes las operaciones comerciales.

Sin embargo, sostuvo que la transición debe tomar en cuenta las condiciones de los pequeños negocios, por lo que consideró necesario que la DGII ofrezca capacitación, asistencia técnica y herramientas gratuitas para facilitar el cumplimiento de la disposición sin comprometer la sostenibilidad de las empresas.

Piden acompañamiento durante la transición

El dirigente empresarial valoró el anuncio de la DGII de que, por el momento, no aplicará multas, penalidades ni bloqueos a quienes todavía no hayan completado su incorporación al sistema.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A su juicio, esa decisión permite continuar el proceso con orientación y tomar en cuenta las dificultades que enfrentan numerosos establecimientos.

Pérez planteó que la transición hacia la facturación electrónica debe desarrollarse con una mayor participación del Estado en el acompañamiento a los empresarios, en lugar de limitarse a exigir el cumplimiento de la disposición.

También advirtió que la formalización debe representar una oportunidad de crecimiento y no convertirse en un factor que ponga en riesgo la continuidad de los pequeños negocios.

El presidente del CESDN sostuvo que fortalecer las micro, pequeñas y medianas empresas contribuye a sostener el empleo, los ingresos de las familias y la actividad económica del país.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más