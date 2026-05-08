La representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en República Dominicana, Nathalie Alvarado, advirtió que fortalecer la competencia en los mercados no es un debate técnico ni abstracto: tiene efectos directos sobre el costo de la vida, el acceso al crédito, la innovación y las oportunidades de la población. La afirmación fue hecha durante la presentación local del informe Desarrollo en las Américas 2025, titulado "Mercados y desarrollo: mejorando vidas a través de la competencia".

El estudio, elaborado por el BID y presentado esta semana en varios países de la región, revela que si América Latina y el Caribe alcanzara niveles de competencia similares a los de economías más avanzadas, el producto interno bruto (PIB) per cápita podría crecer un 11% y la desigualdad reducirse un 6%. Para una economía como la dominicana, que ha sostenido tasas de crecimiento superiores al promedio regional durante más de una década, esas cifras representan una oportunidad concreta de consolidación.

RD, con "activos importantes" para avanzar

Alvarado destacó que República Dominicana cuenta con condiciones favorables para profundizar esa agenda: una economía dinámica, una Política Nacional de Competencia pionera en la región y una visión de largo plazo articulada en torno a la Meta RD 2036. "Fortalecer la competencia no es una discusión abstracta; tiene efectos concretos sobre la productividad, el costo de la vida, el acceso al crédito, la innovación y las oportunidades", expresó la funcionaria.

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El BID lleva dos décadas acompañando al país en la construcción de su ecosistema de competencia, desde la creación de la Ley General de Defensa de la Competencia (Ley 42-08) hasta el fortalecimiento institucional de ProCompetencia y el respaldo a la propuesta de reforma legislativa actualmente en proceso.

Una reforma en marcha

El contexto institucional del país es, en este momento, particularmente activo. En febrero de 2026, ProCompetencia entregó formalmente al Poder Ejecutivo el Anteproyecto de Ley Orgánica Antimonopolio y de Competencia Económica, que busca derogar y reemplazar la Ley 42-08 con un marco normativo más moderno, alineado con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y con los objetivos del Comité de Comercio de Meta RD 2036.

Entre los cambios más relevantes, la propuesta contempla la creación de la Autoridad Nacional Antimonopolio y Competencia Económica (ANACE), en sustitución de ProCompetencia, con mayores herramientas de investigación, control y sanción. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, recibió el documento y se comprometió a impulsarlo ante el Congreso Nacional.

Reconocimiento internacional

El impulso reformador llega en un momento de visibilidad global para el país en esta materia. El pasado 7 de mayo, República Dominicana se convirtió en el único país del mundo en ganar dos categorías del Concurso de Abogacía de la Competencia 2026, organizado conjuntamente por la Red Internacional de Competencia (ICN) y el Banco Mundial. ProCompetencia fue reconocida por iniciativas innovadoras en compras públicas y regulación de mercados, consolidando al país como referente regional en política de competencia.

Lecciones regionales

El informe del BID también ofrece ejemplos concretos de cómo reformas en sectores clave han mejorado la vida de los ciudadanos en la región. En telecomunicaciones, pagos digitales y compras públicas, los cambios regulatorios han contribuido a reducir costos, ampliar el acceso a servicios y democratizar el financiamiento. Esas experiencias son, según Alvarado, una hoja de ruta replicable para los países que aún tienen mercados concentrados o con barreras de entrada.

Para República Dominicana, el mensaje del BID llega en un momento de alineación entre el diagnóstico regional y la agenda doméstica: la reforma legislativa en curso, el reconocimiento internacional y el respaldo de organismos multilaterales configuran una ventana de oportunidad que, según los propios datos del informe, podría traducirse en crecimiento más inclusivo y en una mejor calidad de vida para la población.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más