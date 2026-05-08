Actores clave del régimen de zonas francas en la República Dominicana analizaron el presente y los retos del sector, con un mensaje común: hay avances importantes y condiciones favorables, pero no es momento de conformarse. A su juicio, elevar la competitividad exige coordinación efectiva entre Gobierno, empresas y academia.

El tema fue abordado durante el Transporte, Logística y Zonas Francas Summit, en un panel integrado por Johannes Kelner, director ejecutivo del Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE); Manuel Martínez, director ejecutivo de DP World; Héctor Garrido, presidente del Consejo de Nigua Free Zone; Bela Szabó Padilla, presidente ejecutivo del Parque Industrial Zona Franca Las Américas, y José Manuel Torres, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona), como moderador.

Nearshoring: una ventana para atraer más inversión

Los panelistas señalaron que el país está en posición de aprovechar el nearshoring, una estrategia que traslada procesos de producción y servicios a territorios cercanos al mercado final, especialmente hacia Estados Unidos, como alternativa a cadenas de suministro más largas, por ejemplo en Asia.

Entre las ventajas citadas se destacan la cercanía con el principal mercado del hemisferio, la conectividad aérea, el marco legal vigente, la estabilidad política y económica, y la inversión en infraestructura.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Inversión portuaria y aporte a la economía

En materia de infraestructura, se resaltó el desarrollo de DP World en Caucedo, con una inversión acumulada de US$ 845 millones en los últimos años. Manuel Martínez afirmó que ese esfuerzo se refleja en el impacto económico: “Esas inversiones se han traducido en que, por ejemplo, en el último año aporten US$ 270 millones al Producto Interno Bruto”.

Héctor Garrido, presidente del Consejo de Nigua Free Zone, sostuvo que el país cuenta con condiciones que van más allá de una ventaja puntual. “Más que una ventaja, República Dominicana tiene todo un ecosistema de oportunidades para la inversión”, expresó.

Agregó que Nigua Free Zone se encuentra en un proceso de expansión y fortalecimiento de capacidades operativas, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y responder al crecimiento de la demanda vinculada al nearshoring en la región.

Zonas francas y exportaciones: el reto de sostener la sofisticación productiva

Los participantes recordaron que las zonas francas generan alrededor del 60% de las exportaciones del país y que el sector ha evolucionado hacia actividades de mayor complejidad, como la fabricación de componentes electrónicos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

Indicaron que este cambio marca una diferencia con los inicios del régimen en la década de 1970, cuando la actividad estaba concentrada principalmente en la industria textil.

Uno de los principales retos, plantearon, es formar el talento necesario para sostener y ampliar esa sofisticación. Bela Szabó Padilla citó experiencias de países competidores que, al apostar por industrias más tecnológicas, iniciaron con anticipación la preparación de profesionales según las necesidades del mercado.

“En ese sentido, nos corresponde la tarea de unir a la industria con la academia; es decir, que se produzca una oferta académica que responda de manera efectiva a la demanda de capacidades requeridas por las empresas”, afirmó el presidente ejecutivo de Zona Franca Las Américas.

Articulación Gobierno–sector privado: una agenda común para el siguiente nivel

Desde el ámbito gubernamental, Johannes Kelner subrayó que atraer inversiones con mayor valor agregado no depende de un solo actor, sino de una acción coordinada entre instituciones públicas y privadas.

En esa línea, informó sobre esfuerzos de promoción desarrollados junto a Adozona, el Ministerio de Relaciones Exteriores, ProDominicana y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.

Kelner concluyó que el ecosistema actual requiere una coordinación más eficaz: “El ecosistema que existe hoy en nuestras zonas francas demanda una articulación efectiva entre Gobierno y sector privado, alineando fortalezas e intereses en una agenda común, que brinde más notoriedad ante las empresas y mercados internacionales”.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más