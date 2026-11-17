El Banco Popular Dominicano fue reconocido como Mejor Banco Digital de Consumo y Mejor Banco Digital para Empresas de República Dominicana en los premios Mejores Bancos Digitales del Mundo 2026, otorgados por la revista financiera Global Finance.

En la categoría de consumo, la entidad también recibió cinco reconocimientos nacionales: Mejor Aplicación de Banca Móvil, Mejor Oferta de Productos en Línea, Mejor Solución de Pagos en Línea, Mejor Gestión de Seguridad de la Información y Fraude y Mejor API de Banca Abierta.

El banco informó que estas últimas cuatro distinciones las recibió por primera vez.

Premios para la banca empresarial en América Latina

En el segmento empresarial, el Popular obtuvo los reconocimientos de Mejor Aplicación de Banca Móvil y Mejor Plataforma Bancaria para Pequeñas y Medianas Empresas en América Latina. Ambas categorías también le fueron otorgadas en el ámbito nacional.

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Esta fue la primera participación de la entidad en el segmento empresarial de los premios organizados por Global Finance.

El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, atribuyó los reconocimientos a la estrategia de transformación digital de la institución y a las inversiones realizadas para desarrollar sus servicios financieros.

En 2025, el banco destinó más de RD$ 12,000 millones a inversiones, mantenimiento y licenciamiento de sus plataformas tecnológicas, según informó la entidad. Estos recursos estuvieron dirigidos a fortalecer sus operaciones, seguridad e innovación.

Cómo se seleccionaron los bancos ganadores

Los premios Mejores Bancos Digitales del Mundo 2026 celebraron su vigésima séptima edición. Las candidaturas fueron evaluadas por un panel de especialistas de Infosys, mientras que los editores de Global Finance seleccionaron a los ganadores.

Entre los criterios considerados figuran las estrategias para captar y atender clientes mediante canales digitales, el crecimiento de la cantidad de usuarios, la adopción de servicios tecnológicos, la variedad de productos disponibles y el funcionamiento de las plataformas web y móviles.

Para las categorías específicas, la evaluación también tomó en cuenta el desempeño de los productos y servicios digitales presentados por las instituciones participantes.

Global Finance señaló que la expansión de la inteligencia artificial, la automatización y el análisis avanzado de datos está impulsando cambios en la banca digital, junto con mayores exigencias de seguridad, rapidez y personalización de los servicios.

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