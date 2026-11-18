El Banco Popular Dominicano expuso ante una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) su perspectiva sobre la economía nacional, la estabilidad del sistema financiero y sus planes de financiamiento a sectores productivos, durante un encuentro celebrado en Santo Domingo en el marco de las consultas del Artículo IV que realiza el organismo multilateral en el país.

La reunión se produjo en un contexto en el que la economía dominicana acumuló un crecimiento de 4.6 % entre enero y septiembre de 2026, según el dato citado por la entidad bancaria, que aprovechó el intercambio para presentar sus indicadores, estrategia de negocios y apuestas por la digitalización.

El FMI y las perspectivas económicas del país

La delegación del FMI estuvo encabezada por el economista Michael Perks e integrada por Nathaniel Arnold y Rasool Zandvakil, economistas sénior; Ilya Stepanov, economista; Gerardo Peraza, representante residente del organismo en Centroamérica, y Frank Fuentes, representante de la República Dominicana ante el Fondo.

Los representantes del organismo se reunieron con el presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua, y otros ejecutivos de la entidad para intercambiar impresiones sobre el comportamiento de la economía dominicana, sus perspectivas y los factores que inciden en la estabilidad financiera.

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El presidente ejecutivo del Banco Popular, Christopher Paniagua

Durante el encuentro, los ejecutivos bancarios atribuyeron las perspectivas favorables del país a la estabilidad macroeconómica, política y social, la capacidad de resistencia de la economía y la colaboración entre los sectores público y privado.

También destacaron la relación entre las entidades financieras y las autoridades monetarias y supervisoras, así como la importancia de esa coordinación para preservar la estabilidad del sistema ante los desafíos del entorno internacional.

Capitalización, liquidez y financiamiento productivo

El Banco Popular defendió la solidez del sistema financiero dominicano, haciendo énfasis en sus niveles de capitalización y liquidez, así como en la gestión de riesgos que, según la entidad, ha permitido mantener condiciones de estabilidad.

Paniagua sostuvo que esas fortalezas contribuyen a generar confianza y permiten a las entidades bancarias continuar respaldando a sus clientes, financiar actividades económicas e impulsar iniciativas de innovación.

El ejecutivo reiteró el compromiso del banco con el financiamiento de los sectores productivos, aunque el comunicado no detalla el volumen de recursos que la entidad destina a esas actividades ni presenta cifras específicas sobre la cartera de crédito vinculada a cada sector.

Turismo, pymes, construcción y energía

Entre las áreas de financiamiento mencionadas por el banco figuran las pequeñas y medianas empresas (pymes), el turismo, la vivienda, la construcción y los proyectos energéticos, incluidas las iniciativas de energías renovables.

La entidad sostiene que su participación en esas actividades contribuye a la creación de empleos, al fortalecimiento de las empresas, a la captación de inversiones y a la generación de oportunidades económicas en distintas zonas del país.

Asimismo, señaló que mantiene una política de gestión de riesgos, cumplimiento de las normas prudenciales y aplicación de buenas prácticas bancarias.

Digitalización y acceso a los servicios financieros

La transformación tecnológica también ocupó un espacio en la reunión con el FMI. El Popular presentó sus inversiones en innovación y soluciones digitales dirigidas a facilitar las operaciones de clientes particulares y empresas, ampliar el acceso a los servicios bancarios y reducir las barreras de entrada al sistema financiero.

Entre las iniciativas expuestas figura Toke, una solución de pagos digitales que, de acuerdo con las cifras suministradas por el banco, ha contribuido a bancarizar a más de 90,000 personas y ha facilitado herramientas de cobro a más de 30,000 pequeños comercios durante sus primeros cuatro meses de funcionamiento.

Las cifras corresponden a datos divulgados por la entidad bancaria y no se acompañan en el comunicado de una verificación independiente.

El banco también relacionó su estrategia de innovación con sus resultados en el Ranking de Digitalización de la Banca de la Superintendencia de Bancos, en el que afirma haber alcanzado posiciones destacadas, sin precisar en el comunicado el puesto obtenido ni la edición del ranking.

El encuentro concluyó con un intercambio sobre la evolución de la economía dominicana y los desafíos y oportunidades de desarrollo, en el marco de las consultas que el FMI realiza con distintos sectores del país.

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