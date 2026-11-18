La Dirección General de Aduanas (DGA) mantendrá en 5,500 dólares el monto de la gracia navideña para 2026, que permite a los dominicanos residentes en el exterior ingresar al país regalos y artículos personales sin pagar impuestos, informó este miércoles su director, Nelson Arroyo.

La institución explicó que el beneficio se aplica a los viajeros que ingresen a República Dominicana por vía aérea o marítima, siempre que el valor de los bienes transportados no supere el límite establecido y que estos no sean cantidades con fines comerciales.

La exoneración se concede por familia y está dirigida a quienes tengan al menos seis meses sin viajar al país.

Arroyo destacó que mantener el monto permitirá a los dominicanos residentes en el extranjero planificar sus compras y equipaje con anticipación para las fiestas navideñas.

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La gracia incluye regalos, efectos personales y artículos para el hogar, como parte de las facilidades que ofrece el Gobierno a la diáspora dominicana durante la temporada festiva.

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