El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, afirmó que la participación de las empresas lideradas por mujeres en las compras del Estado dominicano alcanza un promedio de 12 %, por encima del mínimo de 10 % establecido en la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

Durante sus declaraciones en el marco de la séptima edición del Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación, el funcionario destacó que la política pública del Gobierno busca ampliar las oportunidades de las mujeres tanto en el mercado público como en el comercio internacional.

"La nueva Ley de Contrataciones establece que al menos el 10 % del presupuesto de las instituciones debe ser destinado a la participación de las mipymes lideradas por mujeres y el promedio es un 12 %, quiere decir que está por arriba del mandato de ley", expresó.

El artículo 172 de la Ley 47-25 establece una reserva mínima del 30 % de las partidas destinadas a contrataciones para las mipymes, distribuida entre un 20 % para estas empresas en general y un 10 % para aquellas dirigidas por mujeres.

Pimentel consideró que facilitar la participación femenina en las compras estatales y en los mercados internacionales contribuye al desarrollo económico, la generación de empleos y el crecimiento de las empresas dominicanas.

Al referirse a los obstáculos que enfrentan las mujeres para exportar, identificó la formalización de los negocios, la capacitación y el acompañamiento como aspectos fundamentales para ampliar su presencia en el comercio exterior.

En ese sentido, señaló que ProDominicana tiene la responsabilidad de acompañar a las empresarias en sus procesos de formalización, capacitación, vinculación con mercados y acceso a información comercial para facilitar sus exportaciones.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más