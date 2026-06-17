La reciente distensión entre Estados Unidos, Israel e Irán podría generar efectos positivos para la economía dominicana al contribuir a una reducción de los precios internacionales del petróleo, disminuir las presiones inflacionarias y moderar la depreciación del peso frente al dólar, según afirmó el economista Antonio Ciriaco Cruz.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sostuvo que el acercamiento diplomático en Medio Oriente no solo reduce el riesgo de una escalada militar en una de las regiones más sensibles para el mercado energético mundial, sino que también representa un alivio para países altamente dependientes de combustibles importados como República Dominicana.

“En realidad, la reciente distensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán no solo reduce el riesgo de una escalada militar en Medio Oriente. También constituye un alivio para economías altamente dependientes de combustibles importados, como la República Dominicana, donde cada variación del petróleo se siente directamente en la inflación, los subsidios a los combustibles y la tasa de cambio”, explicó.

Ciriaco señaló que los mercados petroleros han reaccionado con moderación ante las señales de acercamiento diplomático. Recordó que las tensiones geopolíticas llevaron en meses recientes el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI) a superar los 100 dólares por barril.

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Sin embargo, estimó que un acuerdo más estable podría llevar el crudo a una banda de entre 65 y 70 dólares por barril, al reducir la prima de riesgo asociada al estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20 % del petróleo comercializado a nivel mundial.

El economista destacó que una eventual reducción de los precios del petróleo tendría efectos directos sobre la inflación local.

Según estudios realizados por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, cada variación de 10 dólares en el precio del petróleo puede modificar la inflación dominicana entre 0.5 y 0.8 puntos porcentuales.

“En un escenario de mayor estabilidad geopolítica, la caída del crudo podría reducir la inflación dominicana entre 0.4 y 0.6 puntos porcentuales, un alivio relevante en un contexto de presiones de precios persistentes”. Antonio Ciriaco Cruz, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD.

Asimismo, consideró que la tasa de cambio también se vería favorecida por menores costos energéticos, debido a que disminuiría la demanda de divisas para financiar importaciones de combustibles.

“Menores precios del petróleo reducen la demanda de divisas para importaciones y disminuyen la volatilidad global del dólar. En términos prácticos, esto podría traducirse en una menor depreciación anual del tipo de cambio”, afirmó.

Las declaraciones de Ciriaco se producen luego de que otros analistas destacaran que una reducción de las tensiones en Medio Oriente podría aliviar la factura petrolera dominicana y contribuir a una mayor estabilidad macroeconómica en el país.

Katheryn Luna Editora de Economía Editora de Economía. Periodista. Comunicadora Social, con maestría en Comunicación Corporativa. Experiencia en temas educativos, salud, turismo, tránsito, transporte, gestión de desechos, agua y economía. Premios AIRD, Funglode, FIL, Indocal, Unicef, Juan Bosch, Raphy Durán y PEL. Ver más