La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) expresó su preocupación por la aprobación simultánea de reformas que, a su juicio, incrementan las obligaciones para el sector productivo y podrían afectar la inversión, la formalización de empresas y la generación de empleos.

En un manifiesto titulado "Escuchen antes de aprobar. Midamos antes de imponer. Dialoguemos antes de cargar", la organización sostuvo que las iniciativas legislativas en discusión, entre ellas las reformas fiscal, laboral y la relacionada con la gestión de residuos sólidos, representan una presión creciente para las empresas.

"Cada una puede tener objetivos legítimos, pero juntas envían una señal preocupante: se está legislando como si las empresas pudieran cargarlo todo", afirmó.

ANJE pide diálogo antes de aprobar las reformas

La organización aclaró que no se opone a los procesos de reforma y reiteró su respaldo a un Estado moderno, la formalidad, relaciones laborales justas y una gestión ambiental sostenible.

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Sin embargo, consideró que esos cambios deben construirse con la participación de los sectores que generan empleo e inversión.

"No se fortalece el país debilitando a quienes producen. No se promueve la formalidad haciendo más pesado ser formal. No se protege el empleo encareciendo la contratación", expresó.

En ese sentido, hizo un llamado a los legisladores, en especial a la mayoría oficialista en el Congreso Nacional, para que prioricen el consenso antes de aprobar nuevas leyes.

"Escuchen antes de aprobar. Midamos antes de imponer. Dialoguemos antes de cargar", planteó.

Impacto en las mipymes y el clima de inversión

ANJE sostuvo que detrás de cada empresa existen empleos, familias, proveedores y proyectos de inversión que podrían verse afectados si las reformas incrementan los costos de operación.

La entidad señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como los emprendedores, son especialmente sensibles a cambios regulatorios que eleven las cargas económicas o administrativas.

Asimismo, advirtió que el país necesita reformas sustentadas en análisis técnicos y políticas públicas basadas en evidencia, que fortalezcan la formalidad y la competitividad sin afectar la capacidad de crecimiento del sector productivo.

Piden reformas que impulsen la competitividad

En su manifiesto, la organización concluyó que la República Dominicana requiere transformaciones que incentiven la inversión y el desarrollo empresarial.

"El país necesita reformas que abran caminos, no que cierren puertas; que impulsen la formalidad, no que la castiguen; que protejan el empleo, no que lo hagan inviable", indicó.

ANJE afirmó que la nueva generación de empresarios ha apostado por la formalización, la inversión y la permanencia en el país, por lo que pidió que las decisiones legislativas contribuyan a crear un entorno favorable para el crecimiento económico y la creación de oportunidades.

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