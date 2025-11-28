Agricultura renovará plantaciones de cacao Yamasá

Autoridades del Ministerio de Agricultura y la Gobernación provincial de Monte Plata, junto a decenas de productores de cacao y otros rubros, sostuvieron un encuentro de socialización para identificar las principales necesidades de la provincia. El objetivo es fortalecer el trabajo conjunto, buscar soluciones a las carencias y atender las urgencias de las comunidades campesinas.

Eulalio Ramírez, viceministro de Producción de Agricultura, anunció que la institución continuará trabajando en la renovación de las plantaciones de cacao, la poda y otras medidas técnicas. También se abordó el tema de los robos de productos y la entrega de materiales e insumos agrícolas para dinamizar las áreas de producción.

El funcionario instó a la creación de una mesa permanente de trabajo para dar seguimiento a los compromisos asumidos.

Asimismo, Agricultura dijo que avanza con el programa “Campo Joven”, mediante el cual se incorporarán 40 hijos de productores para garantizar la continuidad generacional. Este plan destinará 10 mil tareas de diversos cultivos, con el propósito de que la juventud permanezca en el campo.

Se entregarán semillas subsidiadas de gandul, habichuelas negras y maíz, además de 100 mil cepas de plátano, 100 mil plántulas de cacao, dos mil plantas de coco, semillas de auyamas, hortalizas y otros rubros para distribuir entre las asociaciones.

Además, se dispondrá de un frente de equipo de maquinarias pesadas de manera permanente, para impactar las zonas afectadas, con un grédar, un rodillo, una retro-pala, un buldócer, una perforadora de pozos y camiones, que impactarán sobre todo las zonas donde afectó la tormenta Melissa.

Estas acciones fueron recibidas con entusiasmo por el Bloque del Cacao, representantes de asociaciones, directivos de Conacabo y comunitarios, quienes celebraron las medidas de apoyo del Ministerio de Agricultura y del Gobierno dominicano.

Cacao de la zona

Al evaluar el sector cacaotero, se determinó que en la provincia existen unas 280 mil tareas en producción, con un rendimiento de aproximadamente 140 mil quintales anuales. La actividad involucra a unos 6,500 productores, de los cuales 4,000 son orgánicos, consolidando a Monte Plata como una de las principales zonas productoras del grano aromático en el país.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Cacao, el año cacaotero 2024-2025 cerró con 754 mil toneladas métricas exportadas, generando ingresos de 692.5 millones de dólares.

En la actividad participaron, además, la gobernadora provincial, Rafaela Javier Gomera; Franklin de los Ángeles, director zonal de Agricultura; el diputado de Monte Plata, Román de Jesús Vargas; el procurador fiscal, Andrés Comas; el jefe provincial de la Policía Nacional, Alberto Coronado; Víctor Hidalgo, director de la Comisión Nacional de Cacao; Osterman Ramírez, subdirector de Cacao, entre otras autoridades.

