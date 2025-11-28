La Superintendencia de Seguros de República Dominicana (SIS) informó que continúa el proceso de levantamiento y recuperación de activos pertenecientes a la entidad Unión de Seguros S.A., cuyos pagos de obligaciones permanecen pendientes.

La SIS recordó que la entidad fue intervenida mediante la Resolución núm. 03-2015, emitida el 10 de septiembre de 2015, a través de la cual se revocó su autorización para operar en todos los ramos del Seguro y se otorgó a la Superintendencia el control total de sus activos, conforme a sus atribuciones legales.

Como parte de estas acciones, la institución se encuentra realizando un levantamiento exhaustivo de todos los bienes registrados a nombre de Unión de Seguros S.A., incluidos inmuebles ubicados en el Condominio Proesa, donde operaba comercialmente la empresa.

Estas unidades funcionales fueron vendidas en 2019 con el propósito de generar liquidez y avanzar en la cobertura de las acreencias a favor de los reclamantes, prestadores de servicios y acreedores.

En aras de culminar el proceso de venta que conlleva la entrega definitiva y la transferencia de los derechos de esos inmuebles, así como de salvaguardar las informaciones contenidas en los expedientes allí resguardados, la Superintendencia está realizando un proceso de retiro de los documentos y muebles que permanecían en todas las unidades funcionales vendidas en las que operaba la empresa Unión de Seguros S.A., incluyendo el sótano, el cual forma parte de dichos inmuebles objeto del proceso.

La institución reiteró su compromiso con la transparencia, el debido proceso y la protección de los derechos de los usuarios del sistema asegurador, y aseguró que continuará llevando a cabo las acciones necesarias para completar la liquidación conforme al marco legal vigente.

