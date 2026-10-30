ADHA pide cambios estructurales en las políticas públicas para el sector agropecuario

La Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) consideró necesario introducir cambios estructurales en las políticas públicas dirigidas al sector agropecuario, al advertir que el financiamiento y los subsidios gubernamentales no son suficientes para resolver los problemas que afectan a los productores dominicanos.

Durante su discurso en la XXXV entrega de la Medalla de Honor al Mérito, el presidente de la entidad, Jonathan Rivera, reconoció las medidas de apoyo del Gobierno al campo, pero sostuvo que deben acompañarse de transformaciones institucionales y mejoras en los servicios que recibe el sector.

“Los recursos son necesarios, pero no bastan: hacen falta sistemas y cambios estructurales en las políticas públicas, en las instituciones y en su forma de trabajar”, expresó Rivera.

Entre las prioridades que señaló figuran la actualización del censo agropecuario, el fortalecimiento de la sanidad e inocuidad de la producción, la mejora de la infraestructura hídrica y los caminos rurales, así como la defensa de los intereses de los productores dominicanos en las negociaciones comerciales internacionales.

También planteó la necesidad de garantizar la disponibilidad de mano de obra para las actividades agrícolas y establecer mecanismos de contratación que respeten las leyes nacionales.

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Rivera valoró las iniciativas gubernamentales de financiamiento agropecuario, subsidio a los fertilizantes y mecanización del campo, pero insistió en la creación de un Sistema Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria que articule las acciones necesarias para garantizar la calidad de los alimentos destinados al consumo nacional y a la exportación.

El dirigente reiteró la disposición de la ADHA de trabajar junto a las autoridades para fortalecer la producción nacional.

ADHA reconoce a 13 productores y empresas

Los planteamientos fueron expuestos durante la XXXV entrega de la Medalla de Honor al Mérito, ceremonia que contó con la asistencia del presidente Luis Abinader, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, y representantes de los sectores productivo y empresarial.

La distinción, que se entrega desde 1983, reconoce la trayectoria y los aportes de productores, agroempresas e instituciones al desarrollo agropecuario dominicano.

En esta edición fueron reconocidos Jorge Vólquez, en la categoría hortofrutícola; Arístides García, en cultivo de arroz; Altagracia Negrín, en cultivo de cacao; Tabacalera La Palma, en cultivo de tabaco, y Juan Rodríguez, en cultivo de café.

También recibieron la distinción Gregorio Ramírez, en ganadería de leche; Hacienda El Morro, en ganadería de carne; Joev Landrón, en terminación de novillos; Cecilio García, en avicultura; Pollo Cibao, en agroindustria; Huevos Don Papito, en innovación agropecuaria, y FEDEGANORTE, en asociatividad.

Además, por primera vez se incluyó la categoría Talento Joven Agropecuario, patrocinada por Mallén Veterinaria, cuyo reconocimiento fue otorgado a Nathalie González, de la empresa ECCUS.

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