Colmaderos piden a Abinader ampliar plazo y ofrecer facilidades para implementar facturación electrónica

La Central Nacional de Detallistas Unidos (CNDU) solicitó al presidente Luis Abinader y al director general de Impuestos Internos, Pedro Urrutia, ampliar el plazo y establecer facilidades para que los colmados puedan incorporarse gradualmente al sistema de facturación electrónica, debido a las dificultades que enfrentan estos establecimientos para cumplir con los requisitos tecnológicos y administrativos.

El presidente de la organización, Ricardo Rosario, explicó que, pese a las jornadas de orientación realizadas con empresas especializadas, todavía es reducido el número de pequeños comerciantes que han logrado registrarse en el sistema.

Ante esta situación, propuso extender la prórroga para las microempresas y ofrecer alternativas de facturación electrónica que se ajusten a las necesidades y capacidades económicas de cada negocio.

Rosario también planteó que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) habilite un mecanismo que permita a los pequeños negocios debidamente registrados emitir facturas electrónicas de manera gratuita, especialmente cuando necesiten realizar operaciones comerciales con empresas o instituciones formalizadas.

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El dirigente consideró que estas facilidades contribuirían a la formalización y modernización del comercio detallista, sin imponer cargas económicas que comprometan la sostenibilidad de los establecimientos.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la tercera edición del Foro Conversando con los Detallistas, celebrado en Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, donde representantes del sector analizaron estrategias para enfrentar la competencia y fortalecer los negocios minoristas.

En el encuentro participaron Alexander Cruz González, del programa A Comer del Campo al Colmado; Teodoro Adón, presidente de Empresas El Primo, y Fellito Luna, presidente de COOPENADU.

La CNDU destacó que los colmados representan una importante fuente de empleo y sustento para miles de familias dominicanas, aunque enfrentan desafíos relacionados con el aumento de los costos operativos, los impuestos, el acceso al financiamiento y la adaptación a las nuevas tecnologías.

Rosario reiteró la necesidad de establecer medidas que permitan a estos pequeños comerciantes avanzar hacia la formalización y modernización de sus negocios, sin afectar su capacidad para mantenerse operando.

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